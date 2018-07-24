Buckingham Sarayı'nın telefonları kilitlendi! Öldü mü?

İngiliz basınına göre 97 yaşındaki Philip'in öldüğü haberleri ayrıca 92 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'i de çileden çıkardı. The Sun gazetesinin haberine göre; dedikoduların yayılmasının ardından Kraliçe Elizabeth ile eşi Prens Philip 10 dakikalık telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çiftin aralarında bu tarz yalan haberlerle nasıl baş edecekleri konusunda fikir alışverişi yaptıkları öğrenildi.