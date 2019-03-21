Buca’nın yeni kent merkezi Buca Çarşı törenle hizmete girdi

İzmir’in Buca ilçesinde, merakla beklenen Buca Alışveriş ve Yaşam Kompleksi Buca Çarşı törenle hizmete girdi.

Buca ilçesinin yeni kent merkezi olarak planlanan Buca Alışveriş ve Yaşam Kompleksi Buca Çarşı, düzenlenen açılış töreniyle kapılarını açtı. Törene, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, CHP Buca Belediye Başkan Adayı Erhan Kılıç, İzmir Pazarcılar Esnafı Odası Başkanı Hamdin Erişen, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış töreni öncesinde, vatandaşlara bin 300 adet pazar arabası armağan edildi.

Dev tesisin açılış töreninde konuşan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, "Maksimum oranda kentin ihtiyaçlarını karşılayacak Buca Çarşı, bu alanda Bucamız için çok anlamlı bir boşluğu doldurmuş olacak" dedi. Buca Çarşı ile aynı zamanda açılması planlanan Buca Gösteri Sanatları Merkezi’nin inşaatının tamamlanamamasının nedeninin hükümetin açıkladığı kararlar olduğunu öne süren Başkan Piriştina, "Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nden sonra İzmir’in en donanımlı gösteri sanatları merkezini açacaktık. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar nedeniyle; benzin, beton, demir, çelik fiyatları yükselince devletimiz bir kanun çıkarttı, ‘Bu fiyatlarla alınmış işleri müteahhitler yürütemezse işi bırakabilir’ diye. Müteahhidimiz de yüzde 65’i tamamlanan tesisin yapımını bıraktı; ancak burayı da 6 içinde Bucamıza kazandıracağız" diye konuştu.

Şirinyer projesi için de müjdeli haberi veren Başkan Piriştina, "Proje bitti, meclis kararları geçti, mahkemeler tamamlandı, uygulama projeleri çizildi. 11 ay sonunda sadece büyükşehir belediyemizin ihale etme süreci kaldı. Gelmeden CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer ile konuştum. Göreve geldiğinde ilk işi Şirinyer projesinin ihalesi olacağı müjdesini verdi” dedi. Başkan Piriştina, seçim yasakları başladığı için önümüzdeki hafta sonu Adatepe Kapalı Pazar Yeri ve Parkı ile Ova Kapalı Pazar Yeri ve Pırlanta Merkezi’ni tören yapmadan hizmete açacaklarını sözlerine ekledi.

Eleştirilere yanıt verdi

Son zamanlarda Buca Belediyesi’nin büyük borç yükü altında olduğu şeklindeki açıklamalara değinen Başkan Levent Piriştina, şunları söyledi:

"Siyaseti yapmanın yolu, yordamı bir üslubu olur. Bu siyasetin gereken kısmıdır. Bu aralar sabit olan rakamların çarpıtılarak kamuoyu algısı oluşturulmaya çalışıldığı bir siyasi anlayış hâkim olmaya çalışıyor. Bu yanlış ve çok tehlikeli. CHP Buca Belediye Başkan Adayı Erhan Kılıç’ın, örgütün yoğun çalışmaları, sizin Erhan Kılıç’ı bağrınıza basmanız korku oluşurdu. Bu korku, artık gördüğünü duyduğunu da yanlış anlatmaya itti. ‘Belediyenin borcu var’ diyorlar. Borçsuz kamu kurumu yoktur. Belediyeler kar dağıtmaz. Önemli olan borcu niye aldığınız, nerede kullandığınız ve ödenebilir olmasıdır.Bu Türkiye Cumhuriyeti’nin bakanlıkları için de belediyeleri için de böyledir. Kamu kurumları, belediyeler hizmet üretir, hizmet üretmek için varlar. Buca Belediyesi’nin 5 yıldır ne ödeyemediği bir borcu, ne yatırmadığı bir maaşı, ne de tamamlayamadığı yatırımı vardır. Hiçbir sorun yok. Belediyenin borcu ’700 milyon lira’ diyen var, 800 diyen var. Bizim bugün şu dakikada 219 milyon lira borcumuz vardır.Ülkeyi öyle bir duruma getirmişler ki 105 milyon lira da vatandaştan alacağımız bulunmaktadır. Maalesef vatandaş belirli politikalar nedeniyle belediyeye borcunu ödeyemeyecek duruma geldi. 5 yıldır kentte belirli bir seviyeyi korumaya çalışırken, çizgimi ilk kez bozmak zorunda kaldım. Yapılan çirkin ve asılsız iftiralar, son 8-9 günde kurumum ve şahsım adına bu açıklamayı yapmak zorunda bıraktı. CHP Buca’da farkı açınca hava biraz gerildi gibi. Herhalde korku dağları sarıyor. Belediyenin resmî rakamlarını bile çarptırıyorlar.Her işin de bir adabı var. Böyle yollara girerlerse bizim de bunlara söyleyecek çok sözümüz olur.Kitapçıklarına bakıyorum, projelerini benim 4 katım borçlanmadan yapabilmesi mümkün değil. Atma Mustafa din kardeşiyiz, Bucalı yemez.”

İzmir Pazarcılar Esnafı Odası Başkanı Hamdin Erişen da, "Başkanımız bize öyle bir pazar yaptı ki örneği neredeyse Türkiye’de yok. Bu büyüklükte, bu güzellikte bir tesisi başka yerde göremezsiniz. Ben de bölge halkına, buraya getireceğim sebze ve meyvenin hem kaliteli hem ucuz olacağına esnafım adına söz veriyorum" dedi.

Kozağaç Mahallesi Muhtarı İdris Avcı da, Buca Çarşı’nın mahallelerine büyük değer kattığını söyledi. Avcı, “Marangoz keseriyle, bizim başkanımız eseriyle övünür. Bu eser yapıldıktan sonra bizim mahallemizde satılık daire kalmadı. Emlaklarımız değerlendi. Sağ olun Başkanım. Size ne kadar teşekkür etsek az” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından açılışa katılan heyet, birlikte kurdele kesti. Ardından hep birlikte tesisi gezdi.

Projede neler var?

Yaklaşık 13 bin metrekare alanda inşa edilen Buca Alışveriş ve Yaşam Kompleksi “Buca Çarşı”, kentlinin ihtiyaçları, fonksiyonellik, estetik, tasarımda yerellik ve ekonomiklik unsurları göz önünde bulundurularak iki kademeli olarak hazırlandı. Buca’nın kalbinin atacağı, gurur kaynağı olacak Buca Çarşı Projesi’nin zemin katında, 10 bin metrekarelik alana yayılan ısıtma sistemlerinin bulunacağı, vatandaşların ve pazarcı esnafın alışverişlerini modern koşullarda yapabileceği, bin tezgâh kapasiteli kapalı pazar yeri oluşturuldu. Pazar alanı haftanın farklı günleri kurulan pazarlarla yaklaşık 2 bin pazarcı esnafına konforlu satış olanağı sunacak. Alan, pazarın kurulmadığı veya kısmi olarak kurulduğu günlerde otopark ve spor etkinlik alanı olarak kullanılacak. Aynı katta kurulan genel ihtiyaç alanları, zabıta birimleri, yeme içme alanları ve mescit ile kentli çağdaş bir alışveriş mekânına kavuştu.

Kapalı pazar yerinin üstü ise Bucalılara nefes aldırıp keyifli zaman geçirmelerini sağlayacak bir yaşam alanı olarak düzenlendi. Kentlinin yeşille, doğayla buluşabileceği 6 bin 300 metrekarelik bir bölgeye yayılan meydanın bölgenin çehresini değiştirmesi hedefleniyor. Bu bölümde ayrıca, sivil toplum kuruluşlarının ofis ihtiyacını giderip bir arada çalışma imkânı oluşturulacağı belirtildi. Yine 37 metrekarelik 20 adet sivil toplum kuruluşları için ofislerin oluşturulduğu, vatandaşları yeşille, doğayla ve modern kent düzenlemeleriyle karşılayan alanda 500 kişilik açık hava sinemasının yer aldığı kaydedildi.