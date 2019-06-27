Bucalı kadınlar el emeklerini sergiledi Bucalı kadınlar, Buca Belediyesi ve Buca Kent Konseyi’nin düzenlediği ve el emeklerinin ortaya çıktığı sergide hünerlerini ortaya koydu.

Bucalı kadınlar, Buca Belediyesi ve Buca Kent Konseyi’nin düzenlediği ve el emeklerinin ortaya çıktığı sergide hünerlerini ortaya koydu. Takı tasarımından ahşap boyamaya, ev aksesuarlarından iğne oyasına, katı sanatından mozaiğe kadar pek çok el emeği ürünün yer aldığı sergiler göz kamaştırdı.

Buca ilçesinde faaliyet gösteren; dernek, el sanatları merkezleri ve Buca mahallelerinde el emeği göz nuru ürünler üreten Bucalı kadınlar, çalışmalarını ‘El Emekleri’ sergisinde görücüye çıkardı. Buca Belediyesi ve Buca Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen sergi, Buca Belediyesi hizmet binası önünde açıldı.

Organik reçellerden makarnalara, ince ince işlenip boyanmış ev aksesuarlarından her zevke uygun dizilmiş çeşit çeşit takı tasarımlarına kadar yüzlerce ürünün sergilendiği stantlar, vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Stantları dolduran vatandaşlar, özellikle lezzetiyle dikkat çeken pasta, börek ve tatlıların başından ayrılamadı.

Özenle hazırlanmış el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği stantları tek gez gezen ziyaretçiler, kadınların maharetli ellerinden çıkan birbirinden güzel eserleri beğeniyle inceledi.

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