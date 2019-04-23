0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Bucak’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu

Burdur’un Bucak ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

23 Nisan 2019 Salı 13:50
Bucak’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu

Burdur’un Bucak ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Kutlama programı Bucak Fatih Sultan Mehmet ilköğretim okulunda gerçekleşti. Programa Bucak İlçe Kaymakamı Yalçın Sezgin, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Bucak ilçe Milli Eğitim müdürü Osman Damarcan, Bucak Oda Başkanları, kurum müdürleri daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda öğrenci velileri katıldı.


Sabah 09:00 da Bucak Cumhuriyet Meydanında çelenk sunma töreni ile başlayan etkinliklerBucak Fatih Sultan Mehmet ilköğretim okulunda devam etti.Bucak’ta okullar arsında düzenlenen, santranç turnuvasında dereceye giren, Hayalimdeki 23 Nisan konulu resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Akabinde Fatih Sultan Mehmet ilköğretim okulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu, halk oyunları gösteri ve okul korosu tarafından müzik dinletisi sunuldu. Program yapılan yarışmaların ardından sona erdi. Program sonunda Protokol üyeleri, Bucak Fatih Sultan Mehmet ilköğretim okulu öğrencileri ve öğretmenleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 13:50
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    23 Nisan bayramına dünya çocukları renk kattı
    1. 23 Nisan bayramına dünya çocukları..
    2. Denizli’de 23 Nisan coşkusu
    3. Kızılay’dan 23 Nisan coşkusuna destek
    4. Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı..
    5. Ülkü Ocakları’ndan 23 Nisan etkinliği
    6. Miniklerin 99. yıl coşkusu
    7. Suriyeli çocuklar 23 Nisan'ı kutladı
    8. 23 Nisan’ı coşkuyla kutladılar
    9. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk..
    10. Bozdoğan müzik dinletisine katıldı
    11. Gercüş’te çarpışan araçlarda kimsenin..
    12. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk..
    13. Elazığ merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    14. Elazığ’da FETÖ operasyonu: 4 tutuklama
    15. Kaymakam Akın koltuğu çocuklara..
    16. Kanaat Önderleri Derneği, istişare..
    17. Bucak’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve..
    18. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk..
    19. Eski bisikletleri onarıp köy..
    20. Tekirdağ’da ilginç 23 Nisan kutlaması
    21. Güneydoğu'da "23 Nisan" coşkusu
    22. Tunceli’deki anne-oğul cinayeti
    23. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk..
    24. "Fırsat Günleri"nde son fırsatlar
    25. 23 Nisan Çocuk Bayramı Gölbaşı’nda..
    26. TİKA'dan Afganistan'da bahar şenliği..
    27. Galatasaray'da sezon sonu ayrılacak..
    28. 23 Nisan’ı havada kutladılar
    29. Askerlik borçlanması emekliliği öne..
    30. Erzurum’da yarım milyon liralık reçine..
    Fehmi Koru bunu dedi: Tuzak var
    Fehmi Koru bunu dedi: Tuzak var
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...

    Günün Karikatürü

    23 Nisan 2019
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı