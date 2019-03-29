0553 313 94 23

Bucak’ın giriş-çıkışına salep ve mermer vurgusu

Bucak Belediyesi tarafından, Bucak Salebini ve mermerini ön plana çıkarabilmek için şehrin giriş ve çıkışlarına büyük Bucak yazısı, salep ve mermer görselleri koyulacak.

29 Mart 2019 Cuma 16:51
Bucak’ın giriş-çıkışına salep ve mermer vurgusu

Bucak Belediyesi tarafından, Bucak Salebini ve mermerini ön plana çıkarabilmek için şehrin giriş ve çıkışlarına büyük Bucak yazısı, salep ve mermer görselleri koyulacak. İlçenin giriş ve çıkışlarında salebin satış noktaları açılırken, yolculuk yapanlara salep ikram edilecek.


Antalya Burdur Karayolu’nda günlük on binin üzerinde araç geçtiğini belirten Bucak İlçe Kaymakamı ve Bucak Belediye Başkan vekili Yalçın Sezgin, Bucak’ı tanıtmak için salep ve mermeri kullanacaklarını söyledi. Sezgin, “Meşhur salebi ve taşın aş olduğu bir şehir olan Bucak’ı tanıtmak için ilçenin giriş ve çıkışlarına büyük bir Bucak yazısı, bu yazının üzerinde mermer ve salebi simgeleyen işaretler bulunacak. Ayrıca Antalya-Burdur karayolu yetmiş evler yanına yol kenarına Bucak Salebini tanıtmak için yol kenarındaki alan Bucak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün ortak çalışması ile lavanta, çiçek ve süs bitkileri dikilip, dinlenme bankları konularak birde salep ikram ve satış büfesi konulacak” dedi.


Sezgin, Bucak’ta kahveler ve sanayi kavşaklarına yapılan ve geçen yıl hizmete açılan üst geçitlerin daha güzel bir çevre görünümüne kavuşması ve yapımı için karayolları Bölge Müdürlüğü ile irtibata geçtiklerini önümüzdeki günlerde üst geçit köprü altı çevre düzenlemesi çalışmalarının yapılacağını belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:51
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Togar: "Sandıktan iş, aş ve istihdam çıkacak"
    1. Togar: "Sandıktan iş, aş ve istihdam..
    2. AİÇÜ’de Kitap Ödüllü Lugat Bilgisi ve..
    3. Suriye halkından Türk askerine destek..
    4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,..
    5. Ali Osman Bilgin: "Muhsin Yazıcıoğlu..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayasofya’yı..
    7. Başkan Palancıoğlu: "Türkiye’ye örnek..
    8. Fuat Oktay’dan Bükreş Türk..
    9. Annesi ölen sıpayı at besliyor
    10. Adıyaman yerel seçim sonuçları 2019 |..
    11. Işıksu: “İnançlıyız, kararlıyız,..
    12. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde..
    13. Türkiye’deki şirketlerin 2019 işletme..
    14. AİHM'e gönderilen isimler uygun bulundu
    15. Futbol: Hazırlık maçı
    16. Bağımsız adaydan "Kalabalığı nasıl..
    17. Kayseri'de "Prof. Dr. Fuat Sezgin"..
    18. FETÖ şüphelisi Eskişehir'de enselendi
    19. İyi Parti’li kurucular MHP saflarına..
    20. HDP, Diyarbakır ve Mardin'de havasını..
    21. Bab'da Türkiye'ye destek gösterisi
    22. İstifa eden 8 İngiliz vekil yeni parti..
    23. New York borsası yükselişle açıldı
    24. 57 kaçak göçmen yakalandı, 2..
    25. İngiltere’de konut fiyatları yüzde 0,7..
    26. Malatyalı STK’lardan ‘Ayasofya’..
    27. Hilmi Güler: “Biz hizmet adamıyız”
    28. Bucak’ın giriş-çıkışına salep ve..
    29. Tacikistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde..
    30. Yüce, Sakarya Ağasar Şalpazarlılar..
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat

    Günün Karikatürü

    29 Mart 2018
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun