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Bucak eski Belediye Başkanı Mutlu ve eşi berat etti

Burdur'da, FETÖ/PDY'ye yönelik haklarından dava açılan Bucak eski belediye başkanı ve eşinin beraatlerine karar verildi

18 Aralık 2018 Salı 19:51
Bucak eski Belediye Başkanı Mutlu ve eşi berat etti

BURDUR (AA) - Burdur'da, FETÖ/PDY'ye yönelik haklarında dava açılan Bucak eski belediye başkanı ve eşi beraat etti.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanıklar Süleyman ve eşi Mine Mutlu ile avukatları hazır bulundu.

Sanık Süleyman Mutlu, savunmasında "Vatanımı, bayrağımı, milletimi çok seviyorum. Asla ihanete düşmedim, düşmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Duruşmada "silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım etmek" suçlarından yargılanan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, yüklenen suç açısından kasıtlarının bulunmaması sebebiyle sanıkların ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

AK Parti'den Burdur'un Bucak ilçesine belediye başkanı seçilen Süleyman Mutlu, görevdeyken gözaltına alınmış, 25 Kasım 2016'da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.





Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 19:51
  1. beraat
  2. BUCAK
  3. Burdur
  4. FETÖ/PDY
  5. Mine Mutlu
  6. Süleyman Mutlu

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