Buca’da toplumsal cinsiyet eşitliği masaya yatırıldı

Kadın ve erkeğin toplumsal alandaki cinsiyet dayatmasına karşın bilinçlendirme çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, cinsiyet eşitliği konusunda ilçede yaşayanların farkındalığını yükseltmek için panel düzenlendi. İnteraktif çalışmalarla Psikolog-Sosyolog Demet Mavibulut tarafından Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezinde düzenlenen etkinliğe Bucalı kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında attığı adımlarla Türkiye’ye örnek olan Buca Belediyesi, kentte yaşayan kadınların yaşadığı sorunları yok etmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezinde “Toplumsal cinsiyet eşitliği” konusunu masaya yatıran Psikolog-Sosyolog Demet Mavibulut tarafından verilen panele yoğun ilgi gösterildi.

"Cinsiyet, bizim seçimimiz değildir"

Kadın ya da erkek olarak sahip olunan genetik, fizyolojik, biyolojik özelliklerin kadın ve erkek arasında eşitsizlik değil, sadece bir cinsiyet farkı oluşturduğunu vurgulayan Mavibulut, “Toplumsal cinsiyet, farklı kültürlerde, tarihin farklı anlarında ve farklı coğrafyalarda kadınlara ve erkeklere toplumsal olarak yüklenen roller ve sorumlulukları ifade eder. Toplumsal cinsiyet kısaca, sosyal yönden kadın ve erkeğe verilen roller, sorumluluklar olarak tanımlanır. Cinsiyet, bizim seçimimiz değildir. Biyolojik varlığımızın bir niteliğidir. Ancak daha doğum öncesinde kız bebeklerin eşyaları için pembe, erkek bebeklerin eşyaları için mavi rengin tercih edilmesiyle başlayan bir süreç var. Bu çerçevede erkek cinsiyeti ile kadın cinsiyeti arasında toplumsal yaşama katılma düzeyi açısından farklılıklar oluşur” dedi.

"Renklerin cinsiyeti yoktur"

Kadın cinsiyetinin daha çok ev gibi özel alanda kalırken, erkek cinsiyetinin dışarıda her türlü kamusal alanda kendini ifade ettiğini belirten Mavibulut, “Çalışma yaşamından siyasete, sivil toplum örgütlenmesinden eğitime kadar her türlü kamusal alanda iki cins temelindeki bu görünüm toplumsal cinsiyet eşitsizliğini oluşturur. Oysa oyuncakların, kıyafetlerin, sporun, dansın, eğitimin, müziğin, filmlerin, renklerin cinsiyeti yoktur” diye konuştu.