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Buca’da sokak hayvanlarına su ve gıda desteği

Buca Belediyesi, 2019’un ilk 5 aylık diliminde kent sınırları içerisindeki yaşayan 583 sokak hayvanını kısırlaştırıp, 5 bin 690’ının tedavisini gerçekleştirerek yaz sıcaklarında gıda ve su desteği de sağlıyor.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:31
Buca’da sokak hayvanlarına su ve gıda desteği

Buca Belediyesi, 2019’un ilk 5 aylık diliminde kent sınırları içerisindeki yaşayan 583 sokak hayvanını kısırlaştırıp, 5 bin 690’ının tedavisini gerçekleştirerek yaz sıcaklarında gıda ve su desteği de sağlıyor.


Buca Belediyesi, sokak hayvanlarına çok yönlü desteğini arttırarak sürdürüyor. Tınaztepe Mevkiinde yer alan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, Engelli Kedi Evi, Özgür Hayvan Parkı ve pet kafesi ile sokak hayvanlarına destekte fark oluşturan Buca Belediyesi, 2019 yılının ilk beş aylık diliminde üstün bir performans sergiledi. Sokak hayvanlarının her türlü ihtiyacını karşılamak için mücadele eden Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, beş ayda 583 sokak hayvanını aşılayıp kısırlaştırma işlemi gerçekleştirirken, 5 bin 690 sokak hayvanına da poliklinik ve rehabilitasyon hizmeti verdi.



60 beslenme odağına sürekli takviye


Buca Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, tıbbi desteğin yanı sıra yaz sıcaklarında zorlu günler geçiren sokak hayvanlarına gıda ve su desteği de sağlıyor. Ekipler, kırsal alan ve şehir içi olmak üzere ilçe geneline yayılan toplam 60 beslenme odağına sürekli gıda ve su takviyesi yaparak can dostlarına yardım eli uzatıyor.


Buca Belediyesi Veteriner ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından orta refüj ve parklara monte edilen beslenme odaklarının içerisinde iki adet mama ve bir adet de su kabı yer alıyor, ünitelerin bakım ve takviyeleri veteriner işleri ekipleri tarafından düzenli olarak yapılıyor.


Şehir içi merkez bölgelerin yanı sıra kent dışı kırsal alanlarda da incelemeler yaparak sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu kırsal alanları belirleyen Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu bölgelerde yaşayan hayvanlara da gıda desteği götürüyor. Huzurevi, fabrikalar, BEGOS gibi yerlerden aldığı yemek artıklarıyla kent içi ve çevresine gıda desteği sağlayan ekipler, yaptıkları ziyaretlerde sağlık sorunu olan sokak hayvanlarını da tespit ederek müdahale için Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde tedaviye alıyor.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:31
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