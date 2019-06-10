0553 313 94 23

Buca’da şenlikli mezuniyet

İzmir’de, Buca Belediyesi’nin 2018-2019 sezonu hobi, sanat ve meslek kursları öğrencileri, Sanat Kursları Şenliğiyle mezun oluyor.

10 Haziran 2019 Pazartesi 13:02
Buca’da şenlikli mezuniyet

İzmir’de, Buca Belediyesi’nin 2018-2019 sezonu hobi, sanat ve meslek kursları öğrencileri, Sanat Kursları Şenliğiyle mezun oluyor. Yaklaşık 10 bin mezun kursiyerin 5 gün boyunca performanslarını ortaya koyacağı etkinlikte, tiyatrodan dansa, müzikten resme kadar birçok branşta gösteri sergilenecek.


Her yıl başlattığı kurs projeleriyle binlerce yetişkin ve çocuğun gelişimine katkı koyan Buca Belediyesi, hobi, sanat ve meslek kurslarında başarılı bir dönemi geride bıraktı.


Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Buca Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle, 2018-2019 sezonu boyunca yetişkinler için 40, 7-14 yaş arası çocuklar için de 13 ayrı branşta ücretsiz kursta eğitim faaliyeti vererek aynı zamanda meslek edinmeye de aracı olan Buca Belediyesi, yaklaşık 10 bin öğrencisini şenliklerle mezun ediyor.


Evka -1 ve Çamlıkule Semtevleri ile Güzel Sanatlar ve Mesleki Eğitim Merkezi, Charlie Chaplin Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi, Şirinyer Kadın Aktivite Merkezi ve Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde düzenlenen kurslarla Bucalılar yeteneklerini keşfetti. Boş zamanlarını en güzel şekilde değerlendirme imkânına kavuşan kursiyerlerin, yıl boyunca geliştirdikleri yeteneklerini Sanat Kursları Şenliğinde sergileyeceği ifade edildi.


10 – 14 Haziran 2019 tarihleri arasında 5 gün sürecek etkinlikler, Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Etkinlikler kapsamında; pop müziği orkestrası, halk oyunları gösterileri, resim ve kukla kursu sergi açılışı, bale kursu gösterileri, gitar kursu dinletisi, keman kursu dinletisi, Türk sanat müziği korosu konseri, Türk halk müziği korosu konseri, bağlama kursu dinletisi, sinema yönetmenlik kursu film gösterisi ve tiyatro gösterisinde kursiyerler hünerlerini sergileyecek. Kursiyerlerin gösterileri ise vatandaşlar tarafından ücretsiz olarak izlenebilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 13:02
  1. sanat
  2. sergi
  3. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayram sırası onlarda, sahiller onlara kaldı
    1. Bayram sırası onlarda, sahiller onlara..
    2. Yunus Emre Enstitüsü Müdürler Toplantısı
    3. KARDEMİR’deki patlama korkuttu
    4. Suriyeli 31 yaşındaki Havle Derviş 15..
    5. Borsa ilk yarıda yükseldi
    6. Başkan Akkaya, belediye personeliyle..
    7. ASMYD’den Spor Bilimleri Fakültesi’nin..
    8. Zulmün sorumlusu birlik olmayan İslam..
    9. Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı..
    10. Ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken..
    11. İzmir’de denizde ceset bulundu
    12. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin..
    13. Evkur Yeni Malatyaspor’a yapmayı..
    14. Garaja giren yılan itfaiye ekipleri..
    15. Toprak Razgatlıoğlu Jerez’de de 3. oldu
    16. 300 yıllık tarihi kilise yeniden..
    17. Bilecik’te jandarmadan uyuşturucu..
    18. Geleneksel esnaf duası devam ediyor
    19. Trabzon'da 2019 CEV Avrupa Altın Lig..
    20. Uyumdan gelen şıklık babalar ve..
    21. Büyükşehir, Selçuklu, Karatay ve Meram..
    22. Bakan Kasapoğlu'ndan flaş İzlanda kararı
    23. Katil İsrail’den PKK/YPG'ye skandal..
    24. Lüks otellerden Babalar Günü’ne özel..
    25. AK Parti ve CHP'den ortak basın..
    26. Sezonun ilk yeni mahsulü arpa borsada
    27. Karşıya geçmek isteyen anne ve kızına..
    28. İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    29. Antalya’da 2 milyona yakın turistle..
    30. Pempe Boraze Cinayeti Davası’nda gelin..
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."