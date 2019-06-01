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Buca’da Ramazan coşkusu

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Ramazan Bayramı öncesi tüm belediye çalışanlarıyla tek tek bayramlaştı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 12:00
Buca’da Ramazan coşkusu

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Ramazan Bayramı öncesi tüm belediye çalışanlarıyla tek tek bayramlaştı. Belediye olarak Kadir Gecesi nedeniyle bin kişilik sofra kurulurken, bayramların paylaşım ve dayanışma vesilesi olduğunu dile getiren Başkan Kılıç, “Kimsenin hakkının yenmediği, herkes için adaletin sağlandığı nice Ramazanlar yaşamayı diliyorum” dedi.


Barış, huzur ve kardeşlik ayı Ramazan’ın son günlerine gelinirken Buca Belediyesi’nde Ramazan Bayramı’nın heyecanı ve Kadir Gecesi’nin bereketi bir arada yaşandı.


Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç Ramazan Bayramı öncesinde işçisinden bürokratına tüm çalışma arkadaşlarıyla bayramlaştı.Bayramlaşma mesaisine şantiye ziyaretleriyle başlayan Başkan Kılıç, Buca için alın teri döken emekçilerin bayramını kutladı, “Ben de kendimi bir belediye işçisi olarak görüyorum. Hep birlikte daha güzel ve daha yaşanabilir bir Buca oluşturmak için çalışıyoruz. Alın terlerinizin karşılığını vermek ve imkanlarınızı daha üst seviyelere çıkarmak için çalışıyoruz. İnanın her şey çok güzel olacak” diye konuştu. İşçilerle bayramlaşmanın ardından Belediye hizmet binasına geçen Başkan Kılıç, tüm birimleri tek tek ziyaret edip personelin bayramını kutladı.



Bin kişilik Kadir Gecesi iftarı


Ramazan’ın bereketini her gün iki ayrı mahallede kurduğu iftar sofralarıyla tüm kente yaşatan Buca Belediyesi, Kuran - ıKerim’in Hz. Muhammed’e indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilen ve Ramazan ayının en kutsal gecesi, Kadir Gecesi’nde kardeşlik sofrasında bir araya geldi.


Etkinlikte, Buca Belediye Binası önünde kurulan bin kişilik kardeşlik sofrasında, dualar eşliğinde Kadir Gecesi’nin iftarı yapıldı.Tasavvuf müziği ve semazenlerin gösterisi eşliğinde yatsı namazına kadar süren program vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kadir Gecesi programı iftarın ardından Menderes Mahallesindeki Baha Yörük Camii’nde bin kişi sahur sofrasıyla son buldu.



“Hakkın yenmediği, adaletin sağlandığı ramazanlara”


Bayramlaşmalar sonrası Bucalıların ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi’ni tebrik eden Başkan Kılıç, “Birlikte huzur ve barış içinde yaşamanın, dostluğun, kardeşliğin, hakça paylaşmanın, adaletin, hoşgörünün, komşusu açken tok yatmamanın, sevgi ve saygının emredildiği Kuran-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı bu mübarek günde bir aradayız. Kadir Gecemizin kalplere huzur, yüreklere sıcaklık getirmesini; en çok da bugünlerde ihtiyacımız olan herkes için adaleti getirmesini temenni ediyorum. Hiçbir alanda, hiçbir yerde kimsenin hakkının yenmediği, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, herkes için adaletin sağlandığı nice Ramazanlar yaşamayı diliyorum ” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 12:00
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