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Buca’da Rahvan coşkusu

İzmir’de Buca Belediyesi, yüzlerce yıllık Rahvan kültürünü yaşatmak için önemli bir organizasyona imza atarken, düzenlenen yarışlarda Buca Belediye Başkanı Av.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:46
Buca’da Rahvan coşkusu

İzmir’de Buca Belediyesi, yüzlerce yıllık Rahvan kültürünü yaşatmak için önemli bir organizasyona imza atarken, düzenlenen yarışlarda Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç adına koşan at birinci geldi.


Uzun yıllardır Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde düzenlenen Rahvan at yarışları, Buca’da gerçekleştirilememiş, Buca’dan da kişiler kent dışında faaliyet gösteren diğer yarışlara katılmak zorunda kalmıştı. Bu yıl ilk defa kurulan Buca Atlı Spor Kulübü Derneği ve Buca Belediyesi de, iş birliği yaparak kentin yüzlerce yıllık kültürü yeniden gün yüzüne çıkardı ve bir yarış düzenledi.


Buca Gölet Tesisleri yakınında organize edilen yarış pistinde gerçekleştirilen ve atın tek ayak koşma stili olarak bilinen Rahvan yarışlarında, 13 kategoride toplam 200 at, ilk olarak kendi grupları içerisinde ter döktü. Kendi alanında en iyi dereceyi yapan atlar, final turunda en iyi derece için yarıştı.


Yarışlarda Buca Atlı Spor Kulübü Derneği Başkanı Ömür Meç’e ait at, Erhan Kılıç adına koşarken, atı birinci gelen Meç’e madalya ve kupayı Başkan Kılıç verdi.


Ödül töreninin ardından konuşan Başkan Kılıç, sözlerine iki gün önce yaşamını yitiren Türkiye’nin ilk kadın Çevre Bakanı, Turizm Bakanı ve eski Buca Belediye Başkanı Işılay Saygın’ı anarak başladı. Yarışın buruk geçtiğini ifade eden Kılıç, organizasyonla ilgili, "Bucamızda ciddi bir atçılık kültürü var. Yaklaşık iki yüz, üç yüz yıldır bu kültür Buca’da. Biz de bu kültürü devam ettiriyoruz. Buca’da hipodromumuz var at yarışlarına yabancı değiliz. Bu daha başlangıç çok daha güzel işler yapacağız" dedi.


Başkan Kılıç, "At kültürünü ve binicilik sporu bizlere Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ten yadigardır. Türkiye Cumhuriyetini kurduktan sonra ulu önderimiz, yurtta atçılığı ve yarışçılığı daima özendirmiş; uluslararası başarıların temelini atmıştır.At yarışları modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaçtır’ diyen Atatürk, bu sporla ilgili direktifleriyle Türk atlı sporlarının kuşaktan kuşağa geliştirilmesini sağlamıştır. Bizler de bu mirası özellikle gençlerimizle birlikte yaşatacağız" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:46
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