Buca’da moloz seferberliği

Yaz aylarının gelmesi, tadilat ve tamirat işlerinin artması üzerine atıklar için harekete geçen Buca Belediyesi, sokaklardaki moloz kirliliğine özel çalışma başlattı. Çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçmeyi amaçlayan sistemle, evlerde yapılan tadilatlardan sonra ortaya çıkan molozlar, makul ücretler karşılığı konteynerler aracılığıyla kaldırılacak.

Buca Belediyesi, kaçak molozların dökülmesini engellemek ve vatandaşların atıklarını bertaraf edebilmek için moloz toplama hizmetine devam ediyor.

Harekete geçen belediye, moloz kirliliğine özel çalışma başlattı. Evlerde yapılan tadilatlardan sonra ortaya çıkan molozların, makul ücretler karşılığı konteynerler aracılığıyla kaldırıldığı ifade edildi.

Vatandaşların, hizmetten faydalanabilmek için belediyenin 439 10 10 numaralı telefon hattını arayarak moloz müracaatında bulunabileceği veya Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bir form ile başvuruda bulunabileceği kaydedildi. Yapılan başvuruları uygun tarih ve zamanda planlamaya alan ekiplerin, o bölgelere konteyner bıraktığı ve sonrasında moloz atıklarını aldığı dile getirildi.

Yapılan çalışmalar sonrası, 35 çuvala kadar olan atıklar için 60 TL, 70 çuvala kadar olan atıklar için 120 TL, 90 çuvala kadar olan atıklar için 160 TL, 110 çuvala kadar olan atıklar için ise 200 TL hizmet bedeli alınacağı açıklandı.

Ev tadilatlarında ortaya çıkan molozların kolayca bertaraf edilmesini sağlayan uygulamayla belediye, kaçak moloz dökümleriyle oluşan çevre kirliliğinin önüne geçmeyi hedefliyor.