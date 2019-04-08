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Seçim 2019 Sayfası

Buca’da Erhan Kılıç dönemi başladı

Buca Belediye Başkanı seçilen Erhan Kılıç, mazbatasını aldıktan sonra Buca Belediyesi’nde düzenlenen coşkulu törenle görevi devraldı.

08 Nisan 2019 Pazartesi 22:41
Buca’da Erhan Kılıç dönemi başladı

Buca Belediye Başkanı seçilen Erhan Kılıç, mazbatasını aldıktan sonra Buca Belediyesi’nde düzenlenen coşkulu törenle görevi devraldı.


31 Mart Yerel Seçimleri’nde Buca Belediye Başkanı seçilen ve mazbatasını hafta sonu Buca İlçe Seçim Kurulu’ndan teslim alan Erhan Kılıç başkanlık görevini devralmak için Buca Belediyesi’ne geldi. Buca Belediye eski Başkanı Levent Piriştina ve partililer tarafından coşkuyla karşılanan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, destek veren herkese teşekkür etti. Eski Başkan Piriştina’ya özel olarak yapılan plaketi veren Kılıç, “5 yıl boyunca sayın başkanımızla beraber çok güzel bir mesai geçirdik. O dönemde ben de kendisinin meclis üyesiydim. Ve o mecliste başkanımızın söylediği gibi ‘Ya biz olacağız ya o meclisten bir başkan çıkacak” dedi ve söylediği oldu. 2 aydan beri bizimle birlikte mücadele eden herkese çok teşekkür ediyorum. Başkanımıza Buca’da vermiş olduğu sosyal belediyecilik mücadelesinden dolayı da tekrar teşekkür ediyorum” dedi.



"Önce Allah’a sonra size emanet"


Görevi törenle Başkan Erhan Kılıç’a teslim eden Buca Belediyesi eski Başkanı Levent Piriştina, tüm Bucalılara seslenerek “Erhan Başkanımı önce Allah’a sonra size emanet ediyorum” dedi. Piriştina sözlerini şöyle sürdürdü; “Tam 5 yıl öncesiydi. Bu odada yine aynı gururla, yine aynı heyecanla kutsal görevi devralmıştık. Ne mutlu bana ki bu görevi en az bizim kadar iyi yapacağına emin olduğum,bayrağı yine gururla bu kentte sallandıracak, çıtayı da yükseltecek yol arkadaşıma devrediyorum. Bu kentte yaptıklarımızla anılabilmek, hoş bir seda bırakabilmek,en önemlisi de böyle güler yüzlerin bulunduğu sıcak bir ortamda görevi teslim edebilmenin huzuru ve mutluluğunu yaşıyorum. Vicdanım, gönlüm çok rahat.Çünkü görevi bünyesinde siyaset yapmaktan gurur duyduğum partimin bayrağına kendini adamış, 5 yıl boyunca kentteki mücadelemizde tecrübe edinmiş, aldığı her görevi layıkıyla yerine getirmiş arkadaşıma teslim ediyorum. Bugün sizlerden tek bir ricam var. Değerli başkanımı önce Allah’a sonra size emanet ediyorum”



"Tüm Bucalının hizmetkârıyız"


Törenin ardından eski Başkan Levent Piriştina’yı aracına kadar uğurlayan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç Belediye önünde toplanan coşkulu Bucalılara seslendi. Başkan Kılıç’a CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ, İyi Parti Buca İlçe Başkanı Gamze Bilgen Torun ve partililer eşlik etti.“Bugünden itibaren tüm Bucalıların Başkanı olacağım” diyen Kılıç, parti rozetini çıkarıp Türk Bayrağı rozetini taktı. Bir buçuk ay önce bir yola çıktık. Zor bir süreçti, gece gündüz demeden çalıştık. Girmedik sokak, cadde sıkmadık el bırakmadık. Tüm Türkiye’de sosyal belediyecilik nasıl yapılırmış, halkla beraber belediyeler nasıl yönetilirmiş bunu göstermek için geliyoruz dedik ve tüm Türkiye’deki halkımız bu teveccühü gösterdi. İzmir’i de aldık, Buca’yı da aldık, ilçeleri de aldık, Ankara’yı da aldık ve en önemlisi İstanbul’u da alacağız. Artık tüm Bucalının Belediye Başkanıyım, tüm Bucalının hizmetkârıyız”


Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç Devir teslim töreninin ardından yüzlerce Bucalıyla birlikte Çevik Bir Meydanı’nın da Atatürk Heykeline çelenk sundu.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 22:41
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