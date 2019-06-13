Buca’da dikkat çeken ’satın alma sahiplen’ kampanyası

İzmir’de Buca Belediyesi, eğitim-öğretim döneminin sonuna yaklaşırken “Satın Alma Sahiplen” kampanyasıyla çocuklara karne hediyesi olarak hayvan alınması yerine bilinçli olarak hayvanların sahiplenmesi için farkındalık çalışması başlattı.

Buca Belediyesi, Ege Fikir Ortaklığı Derneği (EFODER) iş birliğiyle, hayvanların bir mal gibi değer biçilerek alınıp satılmasına karşı örnek bir kampanyaya imza attı.

Okulların karne günü öncesi gerçekleştirilen “Satın Alma Sahiplen” kampanyasının programı, hayvanların sokağın zorlu şartlarından kurtulup iyi ve sıcak yuvalarda yaşam sürebilmesi için faaliyete açılan Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Sokak hayvanlarını sevgi dolu bir yuvaya kavuşturmayı hedefleyen kampanyaya Bucalı çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Kampanya ile vatandaşların; yılbaşı, doğum günü, karne günü ve evlilik yıl dönümü gibi özel günlerde insanların sevdiklerine hediye almak için pet-shop mağazalarına akın edilmesine ve hayvanların bir mal gibi alınıp satılmasına karşı farkındalık oluşturuldu. Bilinçlendirme çalışmasının ardından Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç,organizasyona katılan hayvan sever miniklere “Dostluk Karnesi” verdi.

Sahiplenme projesini çocuklarla paylaşan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, "Hayvanlarınızı görüntüsünden ziyade bizlere gerçekten ihtiyacı olduğunu düşünerek sahiplenmelisiniz. Hayvanları evcilleştiren bizleriz. Bizlerin ataları. O yüzden onlarında aynı bizler gibi ilgiye ve sevgiye ihtiyacı var. Bir anlık hevesle alıp iki gün sonra sokağa terk etmeyin. Hayvanlar bir oyuncak, bir eğlence metası, bizim bir malımız değil. Hayvanlarda aynı bizler gibi bir cana, duygulara sahip. Sevgiye ve şefkate ihtiyaçları var. Onları bir birey, hayatınıza katılacak bir dost olarak görmenizi istiyorum" diye konuştu.

Ege Fikir Ortaklığı Derneği (EFODER) Yönetim Kurulu Başkanı İlknur Şenay Yıldız da, tüm vatandaşları sahiplendirme kampanyasına destek olmaya çağırdı.