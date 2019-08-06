Buca’da 17 ülkeden kadın zirvesi

Kadınların toplumsal alanda daha fazla söz sahibi olabilmeleri için çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, bu sefer de AIESEC programı işbirliğiyleGüçlü Kadın Projesi başlattı. Hazırlık semineriyle başlayan program kapsamında 17 farklı ülkeden katılımcılar, A’dan Z’ye kadın hakları ve sosyal yaşam ile ilgili seminerler gerçekleştirecek.

Toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili hayata geçirdiği projelerle adından söz ettiren Buca Belediyesi şimdi de uluslararası arenada kadınlara pozitif ayrım oluşturan örnek bir projeyi hayata geçiriyor.

Dünyanın genç liderlerini yetiştiren AIESEC (Uluslararası Ticari Bilimler Ekonomi Öğrenciler Birliği) ile birlikte Güçlü Kadın Projesi’ne imza attı.

17 ülkeden genç katılımcılar bir arada

Hazırlık semineriyle başlayan program kapsamında 17 farklı ülkeden gelen 18-30 yaş arası değişim katılımcıları, Türkiye’deki cinsiyet eşitliliği için yapılan çalışmaları araştırmak, bir kadının neler başarabileceğini göstermek için bir araya gelecek.

10 Eylül 2019 tarihine kadar devam edecek proje, Özgecan Aslan Kadın Dayanışma Merkezi,Buca Semt Evleri, Tarık Akan Gençlik Merkezi, Kadın Aktive Merkezi, Buca Tenis Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Toplamda bir aydan fazla sürecek proje dahilinde kadın hakları, sosyal etkinlik, kültürler buluşması, mesleki eğitim konuları üzerine seminerler verilecek.