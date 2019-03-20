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Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinden huzurevine ziyaret

Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi idarecileri, sağlık personeli ve hastane kreşindeki çocuklar, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında huzurevini ziyaret ederek, burada kalan yaşlılara çeşitli armağanlar verdiler.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:01
Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinden huzurevine ziyaret

Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi idarecileri, sağlık personeli ve hastane kreşindeki çocuklar, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında huzurevini ziyaret ederek, burada kalan yaşlılara çeşitli armağanlar verdiler.


Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi idarecileri, sağlık personeli, hastane kreşindeki çocuklarla birlikte Buca Huzur Evi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Sağlık ekibi ile birlikte ziyarette bulunan çocuklar yaşlıların ellerini öperek çiçek ve çeşitli hediyeler armağan etti.


Yaşlılarla sohbet eden Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Filiz Çobantepe Köprülü, yaşlıların geçmişle gelecek arasında önemli bir köprü olduğunu belirterek, "Yaşlılarımızı sadece özel günlerde değil her zaman ziyaret ederek onlara yalnız olmadıklarını hissettirmemiz gerekiyor. Huzurevleri adından da anlaşılacağı üzere belli yaşa gelmiş ve artık sadece yaşamın keyifli anlarına odaklanmak isteyen bireylerin bir araya gelerek huzur buldukları alanlardır. Yaşlılarımız ve çocuklarımız bizim en kıymetli hazinemizdir. Onları buluşturmaktan ve bu ana tanıklık etmekten mutluluk duyduk.Verdikleri kaliteli hizmetle yaşlılarımızın yüzünü güldüren, sağlık sorunlarına ve yalnızlıklarına ortak olan huzurevi çalışanlarına da ayrıca teşekkür ederim’ dedi.


Etkinlikte laboratuvar teknisyeni Hasan Kirez saz çaldı, türkü söyledi. Kirez’e eşlik eden huzurevi sakinleri keyifli anlar yaşarken, miniklerin söylediği şiirlerle de zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:01
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