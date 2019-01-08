Buca Belediyesinde TİS sevinci

İZMİR (AA) - Buca Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında 1150 sendika üyesini ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Buca Belediyesi İmar AŞ ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasındaki TİS imza töreni, Buca Belediyesi Kültür Merkezi bahçesinde gerçekleştirildi.

Belediye çalışanı 1150 işçi, yeni sözleşmeye göre yüzde 30 zam artışı ile ayrıca bazı sosyal hak ve yardımlar elde etti.

Belediye Başkanı Levent Piriştina, kentin daha yaşanılabilir hale getirmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

TİS görüşmeleri sırasında akıllarından ve gönüllerinden geçenleri kaleme dökerek karşılanabilir hale getirdiklerini ifade eden Piriştina, "İnsan olmanın gerekliliğinde işçinin hak ettiği ne varsa işverenin şartlarını zorlayıp bunu sunması lazımdı. Biz bunun örnek teşkil etmesini istedik ki bunu başardığımızı düşünüyorum." dedi.

Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ise TİS'in işçilere hayırlı olmasını diledi.

Sendika olarak emeğe sahip çıktıklarını dile getiren Çalışkan, "Biz yerel seçimler öncesinde emekten yana olan belediye başkanlarına da sahip çıkıyoruz, Levent Piriştina'ya da sahip çıkıyoruz onun da yolu açık olsun." diye konuştu.

- "İşçiyi koruyan iyileştirme yaptık"

Sendikanın İzmir 5 Nolu Şube Başkanı Ali Haydar Kara da yaklaşık 4 ay süren çalışmalar sonrasında işçiler açısından çok kıymetli bir TİS imzaladıklarını ifade etti.

Böyle bir TİS imzalamanın herkese nasip olamayacağını dile getiren Kara, şunları kaydetti:

"Bu toplu sözleşmeyle ihbar tazminatını hem yasanın hem de Yüksek Hakem Kurulunun üstüne çıkarak imzalıyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde işçiyi koruyan iyileştirme yaptık. 2019-2020 yılında yapılacak olan asgari ücrete gelecek olan farkı elde edeceğiz. Tüm üyelerimizin çocukları belediyenin sosyal merkezlerinden ücretsiz yararlanacak. Banka promosyonlarından şirket işçileri de alacak. Bunun yanında işçilerimiz giyim, gıda, doğum, düğün ve ölüm gibi birçok sosyal yardımı almış oldu. Eğitimini sürdüren işçilerin harçları da Belediye tarafından karşılanacak."

Konuşmaların ardından TİS imzalandı ardından katılımcılar halay çekti. Törenin sonunda ise işçi lokalinin açılışı yapıldı.