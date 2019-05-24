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Buca Akademi yola çıktı

İzmir’de, Buca’nın bilimsel altyapısını oluşturarak nitelikli bilgiyle kentin geleceğine yön verecek Buca Akademi ilk toplantısını yaptı.

24 Mayıs 2019 Cuma 11:26
Buca Akademi yola çıktı

İzmir’de, Buca’nın bilimsel altyapısını oluşturarak nitelikli bilgiyle kentin geleceğine yön verecek Buca Akademi ilk toplantısını yaptı. Yapılabilir, yararlı ve sürdürülebilir proje vurgusu yapan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, "Kaynakların boşa harcandığı atıl, kullanılmayan projeler yerine; işlevsel, vatandaşların hayatını kolaylaştıran projeleri hayata geçirmek için çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz" dedi


İzmir’in en eski yerleşim yerlerinde biri ve mevcut nüfusuyla en büyük ilçesi olan Buca’nın geleceği, Buca Akademi’de inşa ediliyor. Bu kapsamda, Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç’ın seçim öncesi projeleri arasında yer alan ve Buca’nın geleceğine ortak akılla yön verecek Buca Akademi projesi ilk toplantısını yaptı. Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen toplantı, Başkan Kılıç’ın yanı sıra 55 kişiden oluşan katılımcılarla gerçekleşti.


Toplantının açılış konuşmasını yapan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Benim seçim propaganda sürecinde en çok üzerinde durduğum konulardan bir tanesini bugün hayata geçirmek için bir aradayız. Buca Akademi, yapacağımız her projenin de öncelikli olarak bilimsel bir çalışma ve alt yapısının oluşturmasını sağlayacak. Buca için çizeceğimiz yol haritasıyla kentimiz için nasıl bir gelecek düşünüyoruz ona karar vereceğiz. Kaynakların boşa harcandığı atıl, kullanılmayan projeler yerine; işlevsel, hemşehrilerin hayatını kolaylaştıran projeleri hayata geçirmek için çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz" diye konuştu.


Daha konforlu bir Buca hayalinin gerçekleştirilmesi için Buca Akademi’nin son derece önemli olduğunu ifade eden Kılıç, “Buca üstatları, Buca sevdalıları, meslek odaları, kente gönül veren tüm dostlarımızın bilgi birimiyle bir yol haritası çizeceğiz. Buca’nın bugününü yarınını birlikte değerlendireceğiz. Gelecekte nasıl bir Buca istiyoruz. Buna karar vereceğiz. Kentimizin bugünüyle yarınıyla doğru bilgiyi üreterek, bu bilgiyi kullanmasını sağlayacağız. Birlikte oluşturacağımız bir yönetim biçimiyle daha yaşanabilir Buca hayaline daha da yaklaşmış olacağız. Ben yaptım yerine birlikte yapalım diyeceğiz" dedi.


Konuşmaların ardından Buca Akademi kadrosu, projenin yol haritası ve Buca’nın öncelik verilmesi gereken konular hakkında değerlendirme toplantısı yaptı. Katılımcılardan tam not alan Buca Akademi, çalışma ekiplerinin belirlenerek faaliyete başlanması için önümüzdeki ay ikinci toplantısını gerçekleştirecek.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 11:26
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