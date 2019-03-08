MALATYA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Maalesef Buca adayı değiştirilerek yanlış bir iş yapılmıştır ama bu seçime girerken de artık bunu tartışmak doğru değildir." dedi.

Ağbaba, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetini ziyaretinde yaptığı konuşmada, bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını belirtti.

Türkiye'nin gündeminde yerel seçim olduğunu hatırlatan Ağbaba, "Arkadaşlar biz kimseyle bir savaşa girmiyoruz. Bizim karşımızda bir düşman yok. Biz hangi siyasi partiden olursa olsun bütün vatandaşlarımızı kardeş görüyoruz. Savaş söylemiyle sokağa çıkanları, kutuplaştırmaya çalışanları da kınıyoruz. Kimle savaşıyoruz, düşman kim?" diye konuştu.

Ağbaba, yerel seçimlerde tüm vatandaşlardan oy beklediklerini dile getirerek partisinin oyunun artması için kendisinin de adaymış gibi çalıştığını aktardı.

CHP'nin İzmir'de Buca belediye başkan adayının değiştirilmesine de değinen Ağbaba, "Buca adayının değiştirilmesiyle hiçbir ilgim yoktur. Bundan sonra da Buca'nın tartışılması doğru değildir. Maalesef Buca adayı değiştirilerek yanlış bir iş yapılmıştır ama bu seçime girerken de artık bunu tartışmak doğru değildir. Partimiz, o haksızlık yapılan arkadaşımızın emeklerini görecektir mutlaka önümüzdeki dönemde." dedi.

Cemiyet Başkanı Fatih Avcı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ağbaba'ya ve partisine yerel seçimlerde başarılar diledi.