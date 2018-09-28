Bu zehir tacirleri 'af' mı edilecek? Uyuşturucudan 34 kişi gözaltına alınırken 18 kişi tutuklandı

MHP'nin torbacıları da kapsayan af teklifi, kamuoyunda büyük tartışmalar yol açmasının ardından emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonlarla 'torbacı' denilen uyuşturucu satıcılardan onlarca kişi yakalandı ve tutuklandı. Tutuklanarak hapse atılan torbacıların tekrar salınacak olması soru işaretleri oluştururken

Antalya'da 2 kişi yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kadından biri tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Saray Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 66 yaşındaki N.T. ile K.A. (31) gözaltına alındı, 978 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, N.T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çorum'da 6 kişi tutuklandı

Çorum'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.





Bolu'da 3 şüpheli yakalandı

Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheli görülen otomobilde narkotik köpeği "Sezar" eşliğinde yapılan aramada, aracın bagajında bulunan stepneye gizlenmiş 15 kilo 700 gram eroin bulundu.

Samsun'da 2 kişiden biri tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ali U. ve Şahin D'yi takibe aldı.

Ekipler, durdurdukları Şahin D'nin üzerinde ve evinde yaptıkları aramada 203 gram uyuşturucu ile bir tabanca ele geçirdi.

Şahin D. ile bağlantılı hareket ettikleri öne sürülen Ali U. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Şahin D. tutuklandı, Ali U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beyoğlu'nda 30 kişi gözaltına alındı

Beyoğlu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 3 adet ruhsatsız silah, 68 adet fişek 1012 gram Hint keneviri ve 36 gram ot esrar ele geçirildi.

Adana'da kilolarca uyuşturucu ele geçirdi, 9 kişi tutuklandı

Adana'da düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu hap imalathanesi ortaya çıkartıldı, 127 kilo 358 gram esrar ve 3 kilo 274 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 9 zanlı tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son 5 günde merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki 4 adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyon düzenledikleri İsmetpaşa Mahahllesi'ndeki evin uyuşturucu hap imalathanesi olarak kullanıldığını belirledi.

Adresteki aramalarda, 6 uyuşturucu hap ile uyuşturucu hap yapımında kullanılan çeşitli kimyasal ve kalıplar ele geçirildi. Evdeki bir kişi gözaltına alındı.

PTT Evleri, Gülbahçesi ve Şakirpaşa mahallelerindeki 3 adreste yapılan aramalarda ise 127 kilo 358 gram esrar ve 3 kilo 274 gram sentetik uyuşturucu ile 6 uyuşturucu hap ele geçirildi, 11 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya'da 2 kişiden 1'i tutuklandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hendek ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.



Operasyonda adreste yapılan aramada, 13 kilogram yaş olarak hasat edilmiş Hint keneviri, 2,30 kilogram kurutulmuş esrar, 18 kök kesilmiş Hint keneviri kökü, evin bahçesinde dikili iki Hint keneviri, 1 ruhsatsız tabanca, 2 mermi ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.T. (59) ve M.T. (37), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.T. tutuklandı, N.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Polis ekipleri, operasyon yapılan adreste bulunan K.T. (27), Ö.B. (34) ve N.B'ye (26) ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yaptı.