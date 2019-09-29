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Peynir fiyatları aldı başını gidiyor, tüketici soruyor: Bu zammın gerekçesi ne?

Süt ürünlerindeki fiyat dalgalanması tüketicilerin sofralarına da yansıyor. Kilogramı 25-30 liradan başlayan fiyatların yükselmesinde kimlerin parmağının olduğu merak ediliyor. Uzmanlar ise haksız kazanca karşı denetimlerin arttırılmasını isterken, üreticilerin teşvik edilmesiyle arzın talebi karşılar duruma geleceği ve fiyatların dengeye oturacağı görüşünde.

29 Eylül 2019 Pazar 10:33
Peynir fiyatları aldı başını gidiyor, tüketici soruyor: Bu zammın gerekçesi ne?

Yerli hayvan sayısının azalışı, süt fiyatlarının artışı peynir çeşitlerine zam olarak yansıdı. Beyaz peynirin kilosunun 30 lirayı, kaşarın 40 lirayı, tulumun ise 60 lirayı aşması karşısında tüketiciler, kaliteli ürünü ucuza tüketmenin yollarını aramaya koyuldu.

Yem fiyatları aşağı çekilsin

Tüketicilerin ceplerini etkileyen fiyat artışlarının haksız kazancı da beraberinde getirdiği savunan uzmanlar, hem denetimlerin arttırılmasını, hem de süt hayvanlarının adedinin çoğaltılması ile üretimin teşvik edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Üretim azalıyor, tüketim artıyor

Tüketici Başvuru Merkezi Gıda Komitesi Üyesi Nurten Sırma da Yeni Akit’e yaptığı açıklamada hayvan ithalatının süt ve süt ürünleri fiyatlarını olumsuz etkilediğini belirtti. Sütün üretiminin azaldığını, tüketiminin ise arttığını anlatan Sırma, “Bu durum peynir türlerinin pahalanmasına yol açtı” diye konuştu.

Önemli çağrı

Yerli hayvan adedinin arttırılarak süt üretimin yukarı çekilebileceğini dile getiren Sırma, “Böyle bir adım atılırsa peynir fiyatları normale döner. İlaveten birtakım tedbirler alınır, üreticilerin giderleri minimum seviyelere indirilirse ürün bedellerinde belirgin bir gerileme görülebilir” ifadelerini kullandı.

Planlı denetim yapılmalı

Ayrıca Güvenilir Ürün Platformu Yürütme Kurulu Üyesi olan Sırma, süt fiyatlarının artışından faydalanarak gıda hileleri yapan firmaların bulunduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti: “Ne yazık ki bu dönemde taklit ve tağşiş yapan şirketler devreye giriyor. Merdiven altı üretim yapanların adedi artıyor. Onun için her ortamda denetimlerin arttırılmasını öneriyoruz. Denetimlerin kalifiye elemanlarca, gıda mühendislerince yapılmasını tavsiye ediyoruz. Ama bu teftişler planlı olmalı, belli bir programa dayanmalı. Hedefe dayanmayan, alanlarda yapılmayan teftişler başarılı olmuyor.

Bu işten kim kârlı çıkıyor?

Üreticiden tüketiciye ulaşana kadar fiyatı kat be kat artan ürünlerden birisi de süt ve süt ürünleri. Ulusal Süt Konseyi, yüzde 3,6 yağlı ve yüzde 3,2 proteinli çiğ süt için soğutulmuş çiğ sütün litre fiyatını 2 lira olarak açıklarken, gerek kapıda gerekse market raflarında satılan sütlerde fiyatla katlanarak artıyor. Kapıda satılan çiğ sütün litre fiyatı 4-5 lira arasında değişirken, market raflarında çiğ sütün litre fiyatı 13-15 liraya kadar çıkıyor.

Sezonuna göre koyun, keçi ve manda sütünde de fiyatlar üreticiden tüketiciye ulaşana kadar ortalama 5 kat artış gösteriyor. İşlenmiş süt ve süt ürünlerinde de tüketiciler yüksek ücret ödemek zorunda kalıyor. Market raflarında günlük pastörize şişe sütünün satış fiyatı ise 5-7 lira arasında değişiyor. Tüketiciler, yoğurt ve peynir ürünlerinde de yüksek bedel ödemekle karşı karşıya kalıyor.

Zam yapmayan da var

Tüketicilerin menfaatini düşünen bazı peynir üreticileri de fiyat artışlarının önüne geçmeye çalışıyor. Bu üreticilerden Özpey Peynir’in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akyüz, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerinin teveccüh gördüğünü söyledi. “Beyaz peynirimiz, kaşarımız ve tereyağımıza ilgi yoğun” diyen Akyüz, şöyle devam etti: “Çünkü markamıza büyük güven duyuluyor. Leziz, kaliteli ve helal belgeli mamullerimiz beğenilerek yeniyor. Müşterilerimizden tam not alıyor. Şirketimize art arda takdir telefonları, mektupları ve mailleri geliyor. Fiyatlarımız ise makul, rakiplerimize göre uygun olup geçen seneyle hemen hemen aynı. Kaliteli ve ekonomik ürünlerimizin alıcısı artıyor.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 10:33
  1. Yerli hayvan
  2. süt fiyatları
  3. süt fiyatlarının artışı
  4. peynir çeşitleri
  5. Beyaz peynirin kilosu
  6. fiyat artışları
  7. Tüketici Başvuru Merkezi Gıda Komitesi Üyesi Nurten Sırma
  8. Yeni Akit
  9. hayvan ithalatı
  10. süt ve süt ürünleri
  11. süt üretimi
  12. Güvenilir Ürün Platformu Yürütme Kurulu
  13. Merdiven altı üretim
  14. gıda mühendisleri
  15. Ulusal Süt Konseyi
  16. çiğ süt
  17. sütün litre fiyatı
  18. peynir üreticileri
  19. Özpey Peynir
  20. Özpey Peynir’in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akyüz
  21. Beyaz peynir
  22. helal belgesi

YORUM YAZ

  • mikiforovmikiforov1 sa önce
    Zaten marketten peynir diye aldığınız şeý peynir değil tereyağı denen şey tereyağ aromalı margarin taze kaşar nişasta ile kauçuk karışımı birşey bulabilirseniz yurtdışına ihrac edilecen gıda ürünlerini bulun onlar eski tatlar iç piyasa dakiler farklı formlarda başka birsey paramızla kanser alıyoruz . Sutu açık alıp kendiniz yogurt yapın faydalı bakterilerden yogurt mucizesinden mahrum kalmayın . Gıda denetiminde devlet diye bir mekanizma yok neo liberalizm e imanyüzünden

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