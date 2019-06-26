0553 313 94 23

Bu zambağı koparmanın cezası 60 bin lira

Ordu'da koruma altında olan ve görsel şölen sunan "Mis/Akkuş Zambağı"nı koparanlar, her kök için 60 bin lira ceza ödeyecek - Akkuş Orman İşletme Müdürü Soner Yılmaz:- "Korumasını yaptığımız bitkilerden biri de Mis/Akkuş Zambağı. Bitki, endemik bir tür olduğundan zaten koruma altındadır. Bu zambağın bir tanesinin kökünün koparılması ya da yerinin değiştirilmesinin cezası her bir kök için 60 bin liradır"

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:02
Bu zambağı koparmanın cezası 60 bin lira

ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Ordu'da ilk defa 1993 yılında tespit edilen, yapılan 5 yıllık çalışma sonrasında literatüre alınan "Mis/Akkuş Zambağı"nı koparanlar, her kök için 60 bin lira ceza ödeyecek.

Zengin floraya sahip Ordu, 130'u endemik olmak üzere bin 700'ün üzerinde kayıtlı bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Akkuş ilçe kırsalında dağlık bölgede haziran ayında kendisini gösteren ve 15-20 günlük ömrü olan soğanlı bitki türü Mis/Akkuş Zambağı, meraklıları bölgeye çekiyor.

Orman İşletme Müdürlüğünce korunan türün çiçek açmasıyla birçok bölgeden fotoğraf tutkunları da yöreye gelmeye başladı.

Akkuş Orman İşletme Müdürü Soner Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mis/Akkuş Zambağı"nın dünyada sadece Akkuş ilçesinde yetiştiğini belirterek, ilk defa 1993 yılında iki bilim adamı tarafından fotoğraflandığını söyledi.

Daha sonra yürütülen bilimsel çalışmalar sonucunda zambağın 1998 yılında literatürde yerini aldığını kaydeden Yılmaz, bitkinin Latince "Lilium Akkusianum" olarak bilindiğini ifade etti.

Yılmaz, yaklaşık 1,5 metre boyunda olan "Mis/Akkuş Zambağı"nın bu aylarda çiçek açmaya başladığını ve görenleri büyülediğini kaydederek, iklim şartlarına göre bitkinin 15-20 gün ömrü olduğunu aktardı.

Bitkinin yaklaşık 2 bin rakımlı yörede yetiştiğini kaydeden Yılmaz, "Mis/Akkuş Zambağı"nın orman sahalarının önemli kısmında görüldüğünü bildirdi.

- Her kök cezası 60 bin lira

Yılmaz, Orman Genel Müdürlüğünün taşra birimleri olarak tüm ormanları korumakla görevlendirildiklerini belirterek, "Korumasını yaptığımız bitkilerden biri de Mis/Akkuş Zambağı. Bitki endemik bir tür olduğundan zaten koruma altındadır. Bu zambağın bir tanesinin kökünün koparılması ya da yerinin değiştirilmesinin cezası her bir kök için 60 bin liradır." dedi.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Yılmaz, "Yöre halkımız bu bitkinin yanında yabancı ve şüpheli birini gördüklerinde hemen kolluk kuvvetlerine ve bizlere haber versinler. Kesinlikle bu bitkinin koparılmasına ve taşınmasına müsaade etmesinler." diye konuştu.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:02
  1. Akkuş
  2. Mis/Akkuş Zambağı
  3. Ordu
  4. zambak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Baba ve kızı böyle bulundu! Kahreden görüntü
    1. Baba ve kızı böyle bulundu! Kahreden..
    2. Büyükşehir’den kan bağışı
    3. Otomobildeki gitarı çalan hırsız..
    4. Bu bebekler organik
    5. 25. Geleneksel İlim Hikmet Yaz Okulu..
    6. BB Erzurumspor’un genç yeteneği Taylan..
    7. DTO Başkanı Ahmet Çetin:
    8. Uyuşturucu satıcısı 4 kişi yakalandı
    9. Dijital bağımlılığı ölçen program..
    10. Vücuttaki yağlardan enzim kullanmadan..
    11. Malatya'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
    12. Yardımseverler, beyninde kötü huylu..
    13. Pikabın çarptığı kurt telef oldu
    14. Balıkesir’de jandarmadan silah..
    15. Tersaneler bölgesinde kaza: 2 yaralı
    16. Eski belediye başkanı maketlerle..
    17. Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
    18. Trabzon’daki selde 11 bina yıkıldı, 14..
    19. Samanlıkta çıkan yangını itfaiye..
    20. Hacı adayları "sıfır atık" bilinciyle..
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi