Bu zamana kadar Yunanistan engelliyordu! NATO'ya 30. üye geliyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Makedonya'yı ittifakın 30. üyesi olarak kabul etmeye hazır olduklarını ifade etti.

Temaslarda bulunmak üzere Makedonya'nın başkenti Üsküp'e gelen Stoltenberg, Başbakan Zoran Zaev ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Makedonya'nın "tarihi bir fırsat ile karşı karşıya olduğunu" söyledi.

"NATO SİZİ 30. ÜYE OLARAK KABUL ETMEYE HAZIR"

Stoltenberg ayrıca, Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska ile Makedonya ordusunun özel kuvvetleri tarafından İlinden Kışlası'nda gerçekleştirilen gösteri tatbikatını da izledi.

Tatbikatın ardından açıklama yapan Stoltenberg, bu tatbikatın Makedonya ordusunun iyi eğitilmiş üyelerinin bulunduğunu ve artık dünyanın birçok yerinde zorlu operasyon ve istikrar çabalarına katılabilmeye hazırlıklı olduğunu gösterdiğini ifade etti.

30 Eylül'deki referandumda kararı halkın vereceğine işaret eden Stoltenberg, "Benim söyleyebileceğim, NATO sizi ittifakın 30. üyesi olarak kabul etmeye hazırdır. Bildiğiniz üzere tüm 29 üye ülke, temmuz ayındaki zirvede tam üye olmanız için ve kabul müzakerelerinin başlaması için karar vermişti. Biz bu konuda bağlılığımızı sürdüreceğiz, ancak sizin tam üye olabilmek ve kabul müzakerelerini tamamlamak için isim anlaşmasını uygulamanız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma Bakanı Şekerinska da tatbikatın Makedonya ve ordusunun sahip olduğu bilgi, profesyonellik ve kalitesini kanıtladığını ifade etti.

Geçen yıllarda 4 binden fazla Makedonyalı askerin NATO'nun farklı misyonlarında yer aldığını hatırlatan Şekerinska, "Bu bizim için güvenebileceğimiz bir ortaklık. İhtiyacımız olduğunda NATO buradaydı, ancak NATO da bize güvenebilir." dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Üsküp'teki temasları kapsamında ayrıca Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ve Meclis Başkanı Talat Caferi ile bir araya geldi.

Stoltenberg ayrıca, 2016'da yaşanan ve 24 kişinin hayatını kaybettiği selden en çok etkilenen bölgeler arasındaki Stajkovci'yi ziyaret etti, Üsküp Belediye Başkanı Petre Şilegov ile babası Thorvald Stoltenberg'in adını taşıyacak sokağın açılışını gerçekleştirdi.