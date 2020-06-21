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Korona Virüs

Bu yüzden virüs kapanlar var! Mehmet Ceyhan uyardı: Ağzınıza gelecek yeri silin

Kafe restoranlarda servis edilen içecek ve yiyeceklerden koronavirüs bulaşan kişiler olduğunu söyleyen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, "Çay, kahve içecekseniz, çok emin değilseniz, yanınızda bir kolonyalı mendil ya da dezenfektanla ıslatılmış kağıt mendil ile ağzınıza gelecek yeri silmek gerek" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 11:28:00 -
Bu yüzden virüs kapanlar var! Mehmet Ceyhan uyardı: Ağzınıza gelecek yeri silin

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki düşüş istenilen düzeye gelmezse eylülde okulların açılıp açılmayacağı konusunu değerlendirdi.

Prof. Dr. Ceyhan, vaka artış dönemlerinin beklenen bir şey olduğunu belirterek, normalleşme ile tedbirleri birden kaldırınca vaka sayılarında artış gözlendiğini söyledi. Ceyhan, "Yeniden tedbir uyguluyorsunuz sonra azalmayı sağlayınca yeniden kaldırıyorsunuz. Artış oluyor, yeniden uyguluyorsunuz. Bunun böyle gitmesi lazım ama kendi haline bırakırsanız bu artışlar sürekli yaşanabilir ve vaka sayılarının azalması daha da uzun sürebilir. Bu nedenle bizim eylülde okulların açılacağı dönemde ne durumda bulunacağımız çok önemli, bunu şimdiden kestiremiyoruz. Önlemlerin devam ettiği ortamda modelleme yapıp bunun süresini söylemek kolaydı ama önlemleri kaldırdıktan sonra buna bir zaman biçmek maalesef çok mümkün değil. Çok ciddi bir risk olursa ertelenebilir tabi. Ciddi bir risk olmazsa o zaman okullar açılacak" dedi.

Bardağın ağzınıza gelecek yerini mutlaka silin

Kafe ve restoranlarda servis edilen içecek ve yiyeceklerden koronavirüs bulaşabildiğini belirten Prof. Dr. Ceyhan, şunları kaydetti:

"Kahveyi getiren ve götürenden çok büyük bir risk beklemiyoruz. Çünkü onlar görünüyor, onların maskesini takıp takmadığını, size hizmet ederken kurallara uyup uymadığını görebiliyorsunuz. Ama özellikle hem restoranlarda hem de kafelerde onu servise hazırlayanları görmüyorsunuz. Onların içinde koronavirüs taşıyan birileri varsa eğer onlar, bardağı kirletebilir ve o şekilde gelebilir size. Bu şekilde bulaşlar biliniyor. Çay hazırlayanın, kahve hazırlayanın ya da yemek sevisi hazırlayanın bulaştırması biliniyor. Taşıyıcılardan daha çok bunlardan bulaşıyor. Çay, kahve içecekseniz çok emin değilseniz yanınızda bir kolonyalı mendil ya da dezenfektanla ıslatılmış kağıt mendil ile ağzınıza gelecek yeri silmek gerek. Elinizi değdirdiğiniz bardağa, çatala, kaşığa özellikle bu şekilde bulaşıyor, ağzınıza götürmeden mutlaka ellerinizi temizleyin. Gerçekten bu şekilde bulaşan vakalar var."

Prof. Dr. Ceyhan, çocuklarda görünen koronavirüs vaka oranlarına ilişkin, "Çocuklarda belirtisiz seyretme olasılığı çok yüksek. Sadece belirtisi olanlara bakınca düşük çıkıyor. Çocuklar aşağı yukarı yüzde 20'sini, 25'ini oluşturuyor. Belirtisi olmayanları tararsanız bu oran biraz daha yükseliyor. Bizim merkezimizde aşağı yukarı yüzde 20'si çocuk, yüzde 80'i yetişkin" dedi.

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Yorumlar

Remzi-1461

Bilim insanlarına saygımız var,elbette söyledikleri bizleri bağlar;fakat her akşam ayrı bir televizyonda kokru yayayrak konuşmanın bir anlamı var mı?Millet bitti artık,insanlarda bu kokruyla beraber bir çok hastalığın çıkmayacağının garantisi var mı?Bu kadar korku yayana kadar bir icat yapsalar;bir ilaç bulsalar da bu hastalık bertaraf olsa!Bizlerde bol bol teşekkür etsek!Sadece yaptıkları ne,dünya sağlık örgütü ve yabancı bilim adamlarından kopyala yapıştır yapıp millete akıl verme!Bu şekil prof'luğu herkes yapar.Birde televizyon ekranlarına çıkmaya bayılan bir sürü prof'ları görebiliyoruz.
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