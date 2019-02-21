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Bu yolun işleyişine kimsenin aklı ermiyor

Eskişehir’in merkez Odunpazarı ilçesinde bulunan bir sokağı çevreyoluna bağlayan yol, uyarı levhalarının yetersizliği sonucu sürücülerin trafik cezası yemesine sebep oluyor.

21 Şubat 2019 Perşembe 16:17
Bu yolun işleyişine kimsenin aklı ermiyor

Eskişehir’in merkez Odunpazarı ilçesinde bulunan bir sokağı çevreyoluna bağlayan yol, uyarı levhalarının yetersizliği sonucu sürücülerin trafik cezası yemesine sebep oluyor.


Odunpazarı ilçesine bağlı Candanel Sokak üzerinde seyreden araçlar her an kaza riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bitişiğinde bir akaryakıt istasyonu bulunan Candanel sokak, tek yön olarak işlemesi gerekirken uyarı levhalarının yetersizliği sonucu birçok araç ters istikametten çevre yoluna bağlantı olduğunu düşünüyor. Oluşan karışıklık sonucu ters yöne giren araçların çoğuna da cezai işlem uygulanıyor. Günde binlerce aracın geçtiği yol her dakika kazaya davetiye çıkarırken, vatandaşları da yüklü para cezalarıyla karşı karşıya bırakıyor. Vatandaşlar duruma acilen çözüm getirilmesini isterken, kesilen yüksek miktardaki cezalar için itirazda bulunuluyor. Sokak üzerinde yeterli uyarı tabelalarının bulunmadığını ve çoğu zaman bilmeyen vatandaşların yanılgıya düştüklerini aktaran sürücüler, yetkililerin bir an önce duruma el atmaları gerektiğini belirtti.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 16:17
  1. odunpazarı

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