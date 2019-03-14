Bu Yollar Araç Trafiğine Kapatılacaktır

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gaziantep Demokrasi Meydanında yapacağı miting sebebiyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacaktır. Demokrasi Meydanında 15 Mart 2019 Cuma günü yapacağı etkinliklerle ilgili alınacak trafik tedbirleri kapsamında, saat 08.00’dan itibaren etkinlik bitimine kadar aşağıda belirtilen yollar araç trafiğine kapatılacaktır.

Muammer AKSOY Bulvarı Emniyet üçlü kavşağından kapatılarak araç trafik akımı Eski Havuzlu Kavşak ile Grand Otel Kavşağı istikametine yönlendirilecektir. Şehit Yusuf Erin caddesi Büyükşehir Belediyesi kavşağından kapatılarak trafik akımı Gazimuhtarpaşa Bulvarı istikametine yönlendirilecektir. Tufan Hamamı caddesi ile 16 Nolu cadde kapatılarak trafik akımı Kemal Köker Caddesi ile Eski

Havuzlu Kavşak istikametine yönlendirilecektir. Kemal Köker caddesi, Zabıta Daire Başkanlığı önünden kapatılarak trafik akımı Sacır sokak istikametine yönlendirilecektir. Hürriyet caddesi Maarif Köprülü kavşak alt girişi kapatılarak trafik akımı Atatürk Bulvarı ve Suburcu caddesi istikametine yönlendirilecektir. İstasyon caddesi - Maarif Kavşağından Suburcu Caddesi ile Atatürk Bulvarı istikametine bağlantı yolu (Maarif Kavşağı üstü) kapatılacaktır. Dayı Ahmet Ağa Sokak kapatılarak trafik akımı Karagöz caddesi ile Gaziantep kalesi istikametine yönlendirilecektir.

Derekenarı Caddesinin Ali Nacar Camii kavşağından Stad Kavşağına kadar olan kısmı kapatılarak trafik akımı Kepkep sokak istikametine yönlendirilecektir. İstasyon caddesi Eski Müze kavşağından kapatılarak trafik akımı Kamil Ocak Caddesi ve Köprü sokak istikametine yönlendirilecektir. Muammer Aksoy Bulvarı ile 36016 Sokak kesişimi kapatılarak trafik akımı Kamil Ocak Caddesi istikametine yönlendirilecektir.

Sebahat Göğüş Caddesi ile Muammer Aksoy Bulvarı kesişimi kapatılarak trafik akımı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü istikametine yönlendirilecektir.