0553 313 94 23

Bu Yollar Araç Trafiğine Kapatılacaktır

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gaziantep Demokrasi Meydanında yapacağı miting sebebiyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacaktır.

14 Mart 2019 Perşembe 14:18
Bu Yollar Araç Trafiğine Kapatılacaktır

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gaziantep Demokrasi Meydanında yapacağı miting sebebiyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacaktır. Demokrasi Meydanında 15 Mart 2019 Cuma günü yapacağı etkinliklerle ilgili alınacak trafik tedbirleri kapsamında, saat 08.00’dan itibaren etkinlik bitimine kadar aşağıda belirtilen yollar araç trafiğine kapatılacaktır.


Muammer AKSOY Bulvarı Emniyet üçlü kavşağından kapatılarak araç trafik akımı Eski Havuzlu Kavşak ile Grand Otel Kavşağı istikametine yönlendirilecektir. Şehit Yusuf Erin caddesi Büyükşehir Belediyesi kavşağından kapatılarak trafik akımı Gazimuhtarpaşa Bulvarı istikametine yönlendirilecektir. Tufan Hamamı caddesi ile 16 Nolu cadde kapatılarak trafik akımı Kemal Köker Caddesi ile Eski


Havuzlu Kavşak istikametine yönlendirilecektir. Kemal Köker caddesi, Zabıta Daire Başkanlığı önünden kapatılarak trafik akımı Sacır sokak istikametine yönlendirilecektir. Hürriyet caddesi Maarif Köprülü kavşak alt girişi kapatılarak trafik akımı Atatürk Bulvarı ve Suburcu caddesi istikametine yönlendirilecektir. İstasyon caddesi - Maarif Kavşağından Suburcu Caddesi ile Atatürk Bulvarı istikametine bağlantı yolu (Maarif Kavşağı üstü) kapatılacaktır. Dayı Ahmet Ağa Sokak kapatılarak trafik akımı Karagöz caddesi ile Gaziantep kalesi istikametine yönlendirilecektir.


Derekenarı Caddesinin Ali Nacar Camii kavşağından Stad Kavşağına kadar olan kısmı kapatılarak trafik akımı Kepkep sokak istikametine yönlendirilecektir. İstasyon caddesi Eski Müze kavşağından kapatılarak trafik akımı Kamil Ocak Caddesi ve Köprü sokak istikametine yönlendirilecektir. Muammer Aksoy Bulvarı ile 36016 Sokak kesişimi kapatılarak trafik akımı Kamil Ocak Caddesi istikametine yönlendirilecektir.


Sebahat Göğüş Caddesi ile Muammer Aksoy Bulvarı kesişimi kapatılarak trafik akımı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü istikametine yönlendirilecektir.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:18
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Akkaya, istişare toplantısına katıldı
    1. Başkan Akkaya, istişare toplantısına..
    2. ÖSYM YDS giriş belgelerini yayınlandı
    3. Eskişehir ile Cibuti arasında sanayi..
    4. İran’da boru hattında patlama
    5. (Özel) Küçükçekmece’de motosiklet..
    6. İTO Başkanı Avdagiç: "Bankacılık..
    7. Bu Yollar Araç Trafiğine Kapatılacaktır
    8. Başkan Öztürk Senirköy Mahallesi’nde..
    9. İTO Başkanı Avdagiç: "İstihdamla..
    10. Sarıyer Belediye Başkanı Genç, Tıp..
    11. İki gün üst üste intihara teşebbüs etti
    12. "Orta Anadolu Arıcılık Buluşması"
    13. Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 2 yaralı
    14. İTO Başkanı Avdagiç: "Büyümede bu..
    15. Başkan Can vatandaşlara projelerini..
    16. "Suriye'de Anayasa Komitesi'nde son..
    17. TÜSİAD, Tokyo'da düzenlenecek B20..
    18. İTO Başkanı Avdagiç: "Türkiye..
    19. YDS giriş belgeleri erişime açıldı
    20. Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika,..
    21. Böbrek kanserinde önemli gelişmeler
    22. Sektör Türkiye'de gelişiyor! İşe yeni..
    23. Başkan Fadıloğlu hekim adaylarıyla..
    24. Tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle..
    25. Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis cezası
    26. Yılmaz’dan gençlere ’TeknoToroslar’..
    27. Tarih dersini Şeyh Edebali Türbesi..
    28. Mecitözü’nde trafik kazası; 1 ölü, 3..
    29. İtirafta bulunan astsubaya 4 yıl hapis
    30. Arkadaşını kurtarmaya çalışırken öldü
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!