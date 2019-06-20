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Bu yılki temsili Nasreddin Hoca Şoray Uzun

Bu yıl 60.

20 Haziran 2019 Perşembe 12:11
Bu yılki temsili Nasreddin Hoca Şoray Uzun

Bu yıl 60.’sı düzenlenecek olan Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği’nde Temsili Nasreddin Hoca’lık görevini Şoray Uzun üstlenecek.


Akşehir Belediyesi tarafından Nasreddin Hoca’nın anısına düzenlenen ve bu yıl 60.’sı gerçekleştirilecek olan Nasreddin Hoca Şenliği’nde, Temsili Nasreddin Hoca’lık görevini bugüne kadar; Erol Günaydın, Levent Kırca, Ferhan Şensoy, Abdullah Şahin, Mert Ali Başarır, Kadir Çöpdemir, Hasan Kaçan, Halit Akçatepe, Emin Olcay, Cenk Koray, Deniz Oral, Rasim Öztekin, Münib Engin Noyan, Hüseyin Goncagül, Ahmet Yenilmez, Metin Şentürk gibi birçok ünlü ismin yanı sıra Mehmet Turgut (Bodi Mehmet), Lütfi Ökesli, Osman Ongun, Erdoğan Özbakır, Selim Güvendik gibi Akşehirli değerli isimler de üstlenmişti. Son olarak Sanatçı Metin Şentürk’ün üstlendiği bu görev için Şoray Uzun’a teklif götürüldü.


Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İstanbul’da sanatçı Şoray Uzun’la buluşarak Nasreddin Hoca’nın kavuğunu ve cübbesini sanatçıya takdim etti. Başkan Akkaya yaptığı açıklamada, “Akşehirimizde bu yıl Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliğimizin altmışıncısı gerçekleştireceğiz. Bilindiği üzere her yıl değerli bir sanatçımızı temsili Nasreddin Hoca olarak Akşehirimizde ağırlıyoruz. Bu yıl temsili Nasreddin Hoca olarak da Şoray Uzun Beyefendiyi davet ettik, sağ olsunlar kendileri de bu görevi kabul ettiler ve onur duyduklarını ifade ettiler. İnşallah 5-10 Temmuz’da Dünyanın Ortasında Nasreddin Hoca Şenliklerimizde, Akşehirimizde temsili hoca olarak Şoray Uzun Bey görev alacak. Ben kendilerine bu davetimiz kabul ettikleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Şenliklerimizde buluşmak üzere herkesi şenliğimize davet ediyorum” diye konuştu.


Sanatçı ve sunucu Şoray Uzun da yaptığı konuşmada hayalindeki en önemli davetin bu olduğunu belirterek, “Başkanımız nezaket örneği gösterdi. Ben bu daveti aldığımda açıkçası inanamadım çünkü meslek hayatım boyunca almak istediğim teklif buydu. Her aslanın gönlünde bir yiğit yatar. Yaş 52 hatta 52’yi de doldurdum. Bu yaşıma kadar yapmak istediğim, en çok olmak istediğim şeylerden bir tanesi Hoca Nasreddin olmaktı. Altmışıncı sene bu bize nasip oldu. İlk kimin aklına geldi bilmiyorum? Allah ondan razı olsun. Çok büyük bir onur. İnşallah layıkıyla yapmaya çalışacağım. Buraya gelirken hanım ‘kime görüneyim kime görünmeyeyim?’ dedi. Ben de dedim ki devamı şenliklerde artık. Efendim herkesi 5-10 Temmuz arası Konya Akşehir’de, dünyanın tam orta yerinde Nasreddin Hoca Şenliklerimize bekliyoruz. Beraber güleceğiz, eğleneceğiz, İnşallah 5 gün boyunca çok güzel vakitler geçireceğiz. Nasreddin Hoca olmak çok büyük bir onur. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum, bunun tarifi imkansız. Yani uluslararası bir festivalde ödül alsam inanın bu kadar sevinmezdim. Çok büyük bir onur. Benim çocuklarıma anlatacak çok şeyim vardı, artık torunlarıma anlatacak da bir onur var meslek hayatımda. Çok teşekkür ediyorum. Bir sürprizim daha olacak onu da artık Akşehir’de şenliklerde söyleyeyim” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 12:11
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