'Bu yılbaşı kutlamaları Hıristiyan ülkelerinde söz konusudur!'

Bir senenin sonuna doğru yaklaşmış durumdayız. Önümüzdeki cumartesi sene bitiyor. Allah, şimdiye kadar ölen herkese gani gani rahmet eylesin. Gelecek senemizi geçmiş senemizden daha hayırlı eylesin.

Öncelikle şunu ifadeyle yazıma devam etmek isterim. Her dine mensup olan insanların kendilerine mahsus dini ve milli bayramları vardır. Bu durum milletlerin kültürel değerleri arasındadır. Fakat bir de şöyle bir durumdan bahsedilmesi yanlış olmayacaktır. Egemen güçlerin, kendi kültürlerini diğer gelişmekte olan ülkelere ihraç etme gayretleri dün de vardı bugün de var yarın da olmaya devam edecektir. Birkaç örnek vereyim, ne demek istediğim daha iyi anlaşılacaktır. Bakınız; İngilizler Hindistan’dan çıktı fakat ülkede her türlü kültürel değer İngilizlerin inancı Hıristiyanlığa göre dizayn edilmektedir. Ya da Fransızlar Libya’dan çıktı. Fakat Libya’yı tamamen kendi kültürel değerlerle dizayn ederek oradan çıktılar. Ya da Avrupalılar Amerika’ya çıktığında Amerika’yı tamamen Hıristiyanlık değerleriyle dizayn ederek oradan geri döndüler.

Tüm bu değerlerden ötürü her millet kendi değerleriyle anılması lazım gelmektedir. Kültürel değerlerin karışmaması milletlerin kendilerini koruması için önemlidir. Aksi durumda milletler farkında olmadan kültürel emperyalizme kurban gider de haberi olmaz.

Bu yılbaşı kutlamaları Hıristiyan ülkelerinde söz konusu. Hristiyanlar yılbaşını resmi olarak kutlamaktadır. Yılbaşı kısaca Hz. İsa’nın doğum yılı olarak değerlendirilmekte ve o doğrultuda kutlamalar yapılmaktadır.

Öncelikle Hz. İsa’nın sene başında doğduğu bilimsel olarak kanıtlanmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Hiç kimsenin Hz. İsa’nın sene başında doğduğunu kanıtlaması mümkün değildir. Öncelikle bunu konuşmamız lazım gelmektedir. Yani sizlerin anlayacağınız Hıristiyanlar bilimsel olarak ispatlanamayan bir bayramı kutlamaktadır. Öncelikle buna cevap versinler. Adamlar kendileri de inanmadıkları bir kültürel değeri kutlamaktadır. Hıristiyanlar bu geceyi her türlü ahlaki değerden uzak olarak kutlamaktadır. İşin tuhaf tarafı da bu. Niye çünkü Hıristiyanların bu geceyi ahlaksızca kutlaması bakın ki biz Müslümanlar da bu geceyi akıl tutulması bir şekilde kutlamaktayız. Bizde de her türlü kumar, her türlü içki ve her türlü zina hem de en üst seviyede işlenmektedir. Aldığımız haberlere göre, daha bugünden oteller ve günlük evler tutulmuş ve o gece sabaha kadar melanetler işlenecektir. Hem de bunu tamamen Müslüman kimliğiyle yapacaklar. Gece haram, gündüz olunca tekrar sorulduğunda Müslüman olunacak. Gel de gülme?! Yahu kardeşim eğer kutlanacaksa onlar bizlerin kültürel değerlerini kutlasın. Sana ne oluyor da adamların insanlıktan çıktıkları bir kültürel değeri kutlamakta yarışmaktasın?! Adamlar senin bir tane değerine değer veriyor mu ki sen adamın sapkın bir değerine önem vererek kutlamaktasın. Kendine gel?! Farkında olmadan adamların kuklası oluyorsun da farkında değilsin. Adamlarında istediği bu! Adamlar senin ahlakını bozmaya çalışmakta. Sonuçta seni yok etmeye çalışmaktadır. Hemen kendine gel ve bu akıl tutulması tavrından uzaklaş. Necip Fazıl Üstad ne güzel söylemiş; “Onlar bizlerin kurbanda yedi hissemize girmedikçe ben onların yılbaşını kutlamam.” Duydunuz değil mi?! Hâlâ anlamamakta ısrar etmektesiniz. Adamlar senin ahlakını bozmaya çalışmakta sen de onlara çanak tutmaktasın. Aklını başına al. Ya da şöyle yazayım; dedikleri gibi Hz. İsa o gün doğmuş. Yahu kardeşim bir Peygamberin doğumu böyle mi kutlanır?! YAPMA! Kendine de diğer insanlarımıza da kıyma...