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"Bu yıl online perakendede yüzde 45'lik bir büyüme bekliyoruz"

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi:- "Geçtiğimiz yıl online perakende yüzde 37'lik büyüme ile 31,5 milyar TL'ye ulaştı. Otel, tatil ve yasal bahis sitelerini de dahil edersek büyüme yüzde 42, hacim ise 59,9 milyar TL'ye yükseliyor. Bu yılın ilk yarısında da sektörümüzde benzer büyüme oranları gerçekleşti"- "Özellikle yılın ikinci yarısında gerçekleşecek artışlar ile yıl sonunda online perakende olarak yüzde 45'lik bir büyüme yakalamayı bekliyoruz"- "Yılın ikinci yarısında sektöre yabancı yatırımcı ilgisi artacak"

12 Temmuz 2019 Cuma 11:02
"Bu yıl online perakendede yüzde 45'lik bir büyüme bekliyoruz"

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, "Geçtiğimiz yıl online perakende yüzde 37'lik büyüme ile 31,5 milyar TL'ye ulaştı. Otel, tatil ve yasal bahis sitelerini de dahil edersek büyüme yüzde 42, hacim ise 59,9 milyar TL'ye yükseliyor. Bu yılın ilk yarısında da sektörümüzde benzer büyüme oranları gerçekleşti. Özellikle yılın ikinci yarısında gerçekleşecek artışlar ile yıl sonunda online perakende olarak yüzde 45'lik bir büyüme yakalamayı bekliyoruz." dedi.

Yılın ilk yarısının sona ermesinin ardından Türkiye'de hızlı ivmelenmesini sürdüren ve önemli potansiyel barındıran e-ticaret sektörü de gelişimine ve büyümesine devam ediyor.

Sektörün ilk yarı rakamları ve gelecek hedeflerine ilişkin AA muhabirine bilgi veren ETİD Başkanı Emre Ekmekçi, ilk yarıda büyümesini sürdüren e-ticaret sektörü için yılın ikinci yarısının daha da önemli olduğunu söyledi.

Ekmekçi, yılın ikinci yarısında Back to School ve yılbaşı gibi iki büyük alışveriş dönemi yer aldığını anımsatarak, şunları söyledi:

"Ülkemizde de son yıllarda gittikçe daha çok markanın katıldığı 'Single's Day' ve 'Black Friday' gibi dönemler indirimler ile birlikte alışverişin en yoğun olarak yaşandığı dönemler diyebiliriz. Geçtiğimiz yıl online perakende yüzde 37'lik büyüme ile 31,5 milyar TL'ye ulaştı. Buraya otel, tatil ve yasal bahis sitelerini de dahil edersek büyüme yüzde 42, hacim ise 59,9 milyar TL'ye yükseliyor. Bu yılın ilk yarısında da sektörümüzde benzer büyüme oranları gerçekleşti. Özellikle yılın ikinci yarısında gerçekleşecek artışlar ile yıl sonunda online perakende olarak yüzde 45'lik bir büyüme yakalamayı bekliyoruz."

- "E-ihracat sektör içerisinde en çok konuştuğumuz konular arasında"

Ekmekçi, e-ihracat geçen yıldan bu yana sektör içerisinde en çok konuşulan konulardan biri olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemde de e-ticaret ve perakende sektöründe büyümenin ana taşıyıcı kollarından birisi olacak. Kamu tarafında bu konuda da önemli adımlar atılıyor. Şu anda ihracat içerisinde e-ihracatın payı çok küçük ancak hem kamu hem de özel sektörün atacağı adımlar ile yakın zamanda hızla büyüyecek." dedi.

Yılın ilk yarısında e-ticaret sektöründe öne çıkan en önemli konunun e-ihracat olduğunu aktaran Ekmekçi, ana gündem maddelerinden birinin de e-ithalat olduğunu aktardı.

Ekmekçi, geçtiğimiz günlerde bu konuda iki farklı düzenleme getirildiğini anımsatarak, "Tüketicilerin bundan sonra yurt dışındaki e-ticaret sitelerinden yaptıkları alışverişlere de vergilendirme gelirken ay içerisinde yapabilecekleri alışveriş sayısına da kısıtlama getirildi. Bu özellikle ülkemizde hizmet veren e-ticaret sitelerinin vergi nedeni ile karşılaştıkları haksız rekabetin önlenmesi için önemli bir adım ve ülkemizdeki e-ticaretin büyümesine de büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Tüketici inanılmaz hızda değişiyor, bizler bu değişime adapte olmaya çalışıyoruz"

Yılın ikinci yarısında sektöre yabancı yatırımcı ilgisinin artacağına işaret eden değişen tüketici trendlerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüketici inanılmaz hızda değişiyor, bizler bu değişime adapte olmaya çalışıyoruz. Özellikle perakende şirketlerinin bu değişime çok daha hızlı adapte olması gerekiyor. Artık e-ticaret ülkemizde de fiyat odaklı olmaktan çıkıp hizmet odaklı olmaya başladı. Çünkü tüketici daha fazla ödeyerek daha iyi hizmet almaya hazır. Bunu en yoğun olarak ürün teslim süreçlerinde görüyoruz.

Pek çok marka artık büyük şehirlerde aynı gün teslimat, hızlı teslimat ve özel teslimat noktaları gibi seçenekleri de tüketiciye sunmaya başladı. Evet daha ucuz alıp üç gün bekleyen bir tüketici kitlesi ama aynı zamanda iki saat içerisinde ürünün elinde olmasını daha çok önemseyen ve bunun için ekstra ödeme yapacak bir kitle de bulunuyor. Burada bizlere düşen görev tüketiciyi iyi dinlemek ve onların ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmak."

Emre Ekmekçi, geçtiğimiz yıl Türkiye'de perakende sektörü içerisinde e-perakendenin yüzde 5,3'lük bir pay aldığını anımsatarak, bu oranın gelişmekte olan sektörlerde bile 5,9 seviyelerinde bulunduğunu, gelişmiş ülkelerde ise yüzde 11'in üzerinde gerçekleştiğini dile getirdi.

Ekmekçi, "Öncelikle bu oranın hızla gelişmekte olan ülkeler seviyesine çıkarılması gerekiyor. E-ticaret ülkemizde hala düzenli/günlük alışverişin bir parçası olarak görülmüyor. Burada tüm sektör paydaşları olarak yapacağımız çalışmalar kısa sürede etkisini gösterecektir." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:02
  1. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi
  2. e-ticaret
  3. İhracat
  4. ithalat

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