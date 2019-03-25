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BÜ Yazılım ve İnovasyon Kulübü Türkiye Siber Kulüpler Birliği’ne üye oldu

Bartın Üniversitesi Yazılım ve İnovasyon Kulübü (BUYİNOVA), 36 üniversite kulübünün üye olduğu Türkiye Siber Kulüpler Birliği’ne üye oldu.

25 Mart 2019 Pazartesi 18:00
BÜ Yazılım ve İnovasyon Kulübü Türkiye Siber Kulüpler Birliği’ne üye oldu

Bartın Üniversitesi Yazılım ve İnovasyon Kulübü (BUYİNOVA), 36 üniversite kulübünün üye olduğu Türkiye Siber Kulüpler Birliği’ne üye oldu.


Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Burak Ceyhan’ın danışmanlığında kurulan Bartın Üniversitesi Yazılım ve İnovasyon Kulübü (BUYİNOVA), faaliyetlerine devam ediyor. BUYİNOVA son olarak 36 üniversite kulübünün üye olduğu Türkiye Siber Kulüpler Birliği’ne üye oldu. Kulüp Danışmanı Dr. Ceyhan, “Kulüp henüz yeni kurulmuş olmasına rağmen faaliyetlerine hızla başlamış, günümüz teknolojilerinde öğrencilerin siber güvenlik üzerine bilgi birikimini artırmak, bireysel kullanıcılarda olduğu gibi devletin bekası için de hayati önemi gittikçe artan bu alanda yetkinlik kazandırmak amacı ile faaliyetler ve projeler hazırlamaktadır” dedi.


Bartın Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başladığını da kaydederek, “Bölümümüz geçmişte birçok başarılara sahip genç ve dinamik bir kadroya sahiptir. Yeni kurulmuş ve henüz 1. Sınıf öğrencilerine sahip olmasına rağmen, günümüzde devletimizin stratejik hedeflerinde öncelikli alanlar arasında yer alan yazılım ve inovasyon konusunda hızla bir kulüp kurmaya karar verdik. Kulübümüz yazılım ve inovasyona meraklı üniversitemizdeki tüm öğrencilerin üyeliğine açık bir kulüp olarak kuruldu. Kulübümüzün amaç ve hedeflerini yoğun bir çalışma sonucunda çok detaylı bir plan dahilinde oluşturduk. Kulübümüz henüz kurulmadan 3 ayrı proje grubu oluşturarak ‘Siber Güvenlik, Sanal Gerçeklik Destekli Uçak Simülatörü ve Bartın’daki Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği’ni Kuvvetlendirecek Online Platform’ projelerine hemen başladık. Bunların yanında teknik geziler için Konya’daki firmalarla iletişime geçerek yazılım ve robotik firmalarından randevular aldık. Yine, ilköğretim ve lise öğrencilerinin farkındalığını artırma amaçlı sunumlar hazırladık ve bu dönemden itibaren okullarda İnternetin Bilinçli Kullanımı ve Scratch ile Eğlenceli Kodlamaya Giriş seminerleri verip, aynı zamanda üniversitemiz ve bölümümüzü tanıtacağız” diye konuştu.


Dr. Ceyhan konuşmasının devamında “Türkiye’de yaklaşık 160 bin kişi yazılım sektöründe çalışmakta ve sektörün ihtiyacı her yıl yaklaşık 70 bin daha artmaktadır. Fakat mevcut durumda her yıl çıkan ihtiyacı karşılayabilecek donanıma sahip personel bulunamamaktadır. Katma değeri yüksek üretim deyince ilk akla gelen sektör olan yazılım sektöründe ülkemizin yaklaşık sadece yüzde 4 oranında ihracatı bulunmaktadır. Bu göstergeler de göstermektedir ki, bu sektöre kalifiye eleman yetiştirilmesi için gece gündüz demeden çalışmamız gerekmektedir. Biz de bunun için Bartın Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve Yazılım ve İnovasyon Kulübü olarak elimizi taşın altına koymaya karar verdik. Bunun için en önemli motivasyon kaynaklarımızdan biri, Bartın Üniversitesi’nin her alanda kaliteye önem vermesi ve bu kapsamdaki çalışmaları desteklemesidir. Üniversite yönetimimizin teşvikleri, ülkemizin geleceğinde en önemli yere sahip olan bu sektöre Bartın’daki gençlerimizi yerli ve milli yazılımlar ve donanımlar yaparak hazırlama hususunda sosyal sorumluluğun da farkına varmamıza ve elimizden geleni yapmamıza vesile olmuştur” ifadelerini kullandı.


Türkiye Siber Kulüpler Birliği’ne Türkiye’de 36 üniversite kulübünün üye olduğunu da hatırlatan Dr. Ceyhan, “Siber Kulüpler Birliği, Türkiye’de üniversite siber güvenlik kulüp ve topluluklarının, dayanışma, fikir ve tecrübe paylaşımı, ortak etkinlik ve projeler üretmek için bir araya geldiği oluşumdur. 2018 yılında kurulmuş olan Siber Kulüpler Birliği, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, Aselsan, Havelsan, Tübitak Bilgem, STM, Türksat, Türk Telekom gibi daha birçok kurum tarafından desteklenmekte, ülkemizin dört bir yanında düzenlediği etkinlikler ve topluluk ağları ile Türkiye’nin siber güvenlik sektörüne yetkin insan gücü kazandırmayı hedeflemektedir. Bu firmaların da desteği ve gerekirse sponsorluğuyla ses getirecek projeler ve etkinlikler yapmayı planlıyoruz. İlk büyük etkinliğimizi Türkiye Siber Kulüpler Birliği ile ortak olarak üniversitemizde Nisan 2019’da “Siber Güvenlik” temalı, eşzamanlı oturumlar halinde uygulamalı eğitim vererek gerçekleştireceğiz. Çalışmalarımızda her zaman bizi maddi ve manevi destekleyen Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Orhan Uzun’a ve Mühendislik Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Sayın Mustafa Aral’a teşekkürü bir borç bilirim” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 18:00
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