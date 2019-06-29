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’Bu yaz spora başlamalısın’’ İl Spor Merkezi açılışı yapıldı

Bilecik’te Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türk spor teşkilatının kuruluş yıl dönümünün kutlanması ve İl Spor Merkezlerinin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 12:45
’Bu yaz spora başlamalısın’’ İl Spor Merkezi açılışı yapıldı

Bilecik’te Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türk spor teşkilatının kuruluş yıl dönümünün kutlanması ve İl Spor Merkezlerinin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.


Bilecik Edebali Stadında gerçekleştirilen etkinliğe Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Vali Yardımcısı Rahmi Köse, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ve öğrenciler katıldı.


Bilecik Valisi Bilal Şentürk, gerçekleştirilen etkinlikte, spor merkezlerine katılımın yüksek olmasından dolayı heyecan ve mutluluk duyduğunu ifade ederek, Bilecik’in özel ve butik bir şehir olmasından dolayı, geçmişiyle, geleceğine bakışıyla istikbal vaat eden gençlerin olduğunu belirtti. Vali Şentürk, “Genç sporcularımızın ailelerini de sportif faaliyetlere katılmaya davet ediyorum. Çocuklarınızla birlikte yaz spor etkinliklerine katılabilirsiniz. Birlikte zaman geçirerek, ruh ve beden sağlığı açısından ortak gelişim kaydedelim. Antrenörlerimiz, çocuklarımıza sporun gerektirdiği her türlü disiplini kazanmalarını sağlamalılar. Spor kuralları içerisinde yapılan aktivitelerle, kendilerinin beden sağlığının üst seviyeye çıkacağı dolu, dolu bir yaz tatili geçirmelerini diliyorum. Çocuklarımızın burada kazanacakları spor sevgisi ve kondisyonun eğitim öğretim yılında da devam etmelerini istiyorum” ifadelerine yer verdi.


“Öğrenciler burada alacakları eğitimle çok başarılı bir sporcu olabilirler”


Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ise, öğrencilerin burada alacakları eğitimle ileride çok başarılı sporcu olabileceklerini ifade ederek, “Spor ve sportif çalışmalar bireyi fiziksel, zihinsel, ruhsal ve ahlaki yönden geliştirirken enerjilerini kişilerin sağlığına katkıda bulunacak şekilde kullanma olanağı sağlar. Spor; kurallara uymayı, birlik, dayanışma, saygı, sevgi, iş birliği, paylaşma, centilmenlik ve takım ruhu ilkelerini yerleştirerek topluma uyum, kendine güven, cesaret ve arkadaşlık duygularını geliştirir. Ayrıca burada alacakları temel spor eğitimini devam ettirdikleri takdirde ileride çok başarılı bir sporcu olabilirler. Antrenörlerimizle, çocuklarımıza sporu sevdirerek, sorumluluk sahibi, kendine güven duyan, bedenen ve ruhen sağlam, geleceğin örnek gençleri olarak yetiştirmek için elimizden gelen gayret ve çabayı ortaya koyacağız” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından protokol üyeleri çeşitli spor kurslarına katılan sporcuların, gösterilerini izleyerek, bazı sporlara eşlik etti.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 12:45
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