Bu yaptığınızı Batı yapmaz! İmam Mustafa Efe 'Gazze' dediği için ayağından kelepçelendi

Üsküdar'daki Aziz Mahmud Hüdayi Camisi'nde görev yaparken tanınan imam Mustafa Efe, Mekke'de Gazze ve Filistin kelimelerini kullandığı için gözaltına alındığını açıkladı. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Efe'nin ayağından kelepçelenmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul Üsküdar'daki Aziz Mahmud Hüdayi Camisi'nde bir dönem görev yapan ve çektiği videolarla büyük beğeni toplayan imam Mustafa Efe, Umre için gittiği Mekke'de Filistin ve Gazze kelimelerini söylediği için gözaltına alındı.

Kutsal şehir Mekke'de yaşandı

Görev yaptığı Üsküdar'daki Aziz Mahmud Hüdayi Camisi'nin kapılarını kedilere açan ve videolarıyla sosyal medyada beğeni toplayan imam Mustafa Efe'nin, Umre ziyareti için gittiği Mekke'de başına skandal bir olay geldi.

Gazze dediği için ayağından kelepçelediler

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İmam Mustafa Efe, Kabe'de Gazze ve Filistin kelimelerini kullandığı için gözaltına alındığını açıkladı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından kısa bir video paylaşan Efe "Şu an Mekke'de Filistin ve Gazze kelimelerini söylediğimiz için gözaltındayız. Video bu kadar." ifadelerini kullandı.

Öte yandan imam Efe, yayınladığı videodan sonra ayaklarının kelepçelenmiş haldeki fotoğrafını da paylaştı.

İmam ve hafız Mustafa Efe kimdir?

Hafız Mustafa Efe Afyon'un Bolvadin ilçesinde dünyaya geldi. 1989 yılında İstanbul Fatih Oruçgazi İlköğretim Okulu'nda ilkokul eğtimini tamamladı. Ortaokulu tamamladıktan sonra Üsküdar İHL'ye başladı ve oradan mezun oldu. Üniversite eğitimini ise Marmara Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı. İmam Efe, Üsküdar'da bir dönem görev yaptığı Aziz Mahmûd Hüdâyi Camisi'nde kedilerle çektiği videolarla gündeme gelmişti.