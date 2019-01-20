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İbrahim Kalın'dan sert sözler: Bu yapılan barbarlığın modern ürünüdür

Libya açıklarında göçmen botunun batmasıyla 117 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bu bitmeyen dram karşısında sessiz kalan ve çözüm üretmeyen uluslararası sistem, barbarlığın modern yüzüdür" ifadelerini kullandı.

20 Ocak 2019 Pazar 11:00
İbrahim Kalın'dan sert sözler: Bu yapılan barbarlığın modern ürünüdür

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, Libya'da yaşanan göçmen faciasını derğerlendirdi.

Kalın, "Libya açıklarında bir göçmen botunun batması sonucu 117 kişi hayatını kaybetti. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu bitmeyen dram karşısında sessiz kalan ve çözüm üretmeyen uluslararası sistem, barbarlığın modern yüzüdür." dedi.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 11:00
  1. Libya
  2. İbrahim Kalın
  3. göçmen faciası

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