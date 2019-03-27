'Bu yangının alevini birlikte söndürelim!' Kudüs’te yaşayan Mescid-i Aksa murabıtlarından Ebu Velid Şaranavi’nin evi, elektrik kontağında meydana gelen bir kaçak nedeniyle yandı ve kullanılamaz hale geldi.

Yerel şartlarda geçimini bile zor temin eden inşaat işçisi Ebu Velid kardeşimiz, şu an aile bireyleri ile akrabalarının yanına sığınmış durumda. Mirasımız Derneği aracılığı ile sesini Türkiye’ye duyuran Ebu Velid Şaranavi’nin harabeye dönmüş evini, Ramazan Ayı gelmeden tadilattan geçirip eşyalarını temin edebilirsek, başlarını sokacakları sıcak bir yuvaları olacak. Gelin elbirliği ile eksikleri tamamlayalım. İhtiyaç listesi: Çamaşır Makinesi: 3,500 TL Fırın + Ocak + Mutfak Eşyaları: 5,600 TL Buzdolabı: 6,400 TL Oturma Grubu: 8,250 TL Yatak Odası Takımı: 4,750 TL Perdeler ve Halılar: 1,500 TL Boya/tadilat İşlemleri: 9,000 TL

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