'Bu yangının alevini birlikte söndürelim!'
Kudüs’te yaşayan Mescid-i Aksa murabıtlarından Ebu Velid Şaranavi’nin evi, elektrik kontağında meydana gelen bir kaçak nedeniyle yandı ve kullanılamaz hale geldi.27 Mart 2019 Çarşamba 22:13
Yerel şartlarda geçimini bile zor temin eden inşaat işçisi Ebu Velid kardeşimiz, şu an aile bireyleri ile akrabalarının yanına sığınmış durumda. Mirasımız Derneği aracılığı ile sesini Türkiye’ye duyuran Ebu Velid Şaranavi’nin harabeye dönmüş evini, Ramazan Ayı gelmeden tadilattan geçirip eşyalarını temin edebilirsek, başlarını sokacakları sıcak bir yuvaları olacak.
Gelin elbirliği ile eksikleri tamamlayalım.
İhtiyaç listesi:
Çamaşır Makinesi: 3,500 TL
Fırın + Ocak + Mutfak Eşyaları: 5,600 TL
Buzdolabı: 6,400 TL
Oturma Grubu: 8,250 TL
Yatak Odası Takımı: 4,750 TL
Perdeler ve Halılar: 1,500 TL
Boya/tadilat İşlemleri: 9,000 TL
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