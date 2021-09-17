Bu yağın faydalarını duyunca inanamayacaksınız! Akne dahil 10 soruna çözüm...

Güzellik ürünlerinden doğal temizleyicilere kadar, çay ağacı yağı her an elimizin altında bulunması gereken doğan bir üründür. Ancak mevcut trend durumunun ötesinde, bu uçucu yağ, yüzyıllardır geleneksel tıpta iyileşmeyi desteklemek için kullanılmıştır.

Çay ağacı yağı, Güneydoğu Avustralya'ya özgü küçük bir ağaç olan Melaleuca alternifolia bitkisinin yapraklarından elde edilir, ancak o zamandan beri tüm dünyada popüler hale gelmiştir. Belirli bir sağlık sorununu çözmek veya doğal güzellik cephanenizi artırmak istiyorsanız, çay ağacı yağının en iyi kullanım alanlarını öğrenmeye ne dersiniz? İşte, onlardan bazıları;

1. Saçı derinlemesine temizler

Çay ağacı yağının en sevdiğimiz şampuanlarda giderek daha fazla görünmesinin iyi bir nedeni var. Doğal bir temizleyici olan çay ağacı yağı, kimyasal kullanmadan saç sağlığını destekler ve saçı doğal güzelliğine ve parlaklığına geri kazandırmak için ideal bir bileşen yapar.

Çay ağacı yağı, saç sağlığını geliştirmenin yanı sıra, kaşıntı ve kepeklenmeyi azaltmaya yardımcı olduğu ve kafa derisi yüzeyinde kalıntı birikmesiyle savaştığı için saç derinizi sağlıklı tutabilir. Aynı zamanda güçlü antimikrobiyal özelliklere sahip olduğundan, kafa derisinin mantar enfeksiyonları için etkili bir ajandır.

2. Alerjik reaksiyonları yatıştırır

Ciddi bir isteksizlikle uğraşıyorsanız, alerji ilacının yerini alacak bir şey olmasa da çay ağacı yağı, genellikle alerjik bir reaksiyona eşlik eden kızarıklık ve kaşıntı ile savaşmaya yardımcı olabilir. Çay ağacı yağının, belirli iltihaplanma belirteçlerini azaltarak iltihabı azaltmaya yardımcı olduğu düşünülüyor.

3. Doğal bir temizleyicidir

Birçok el temizleyicisi ve dezenfektanı alkol ve kimyasal bileşenlere dayanır, ancak çay ağacı yağının gücü doğal antibakteriyel özelliklerinden gelir. Doğal temizleme ürünü olarak elinizin altında mutlaka bulundurun. Yine de el dezenfektanı kullanırken yönergeleri takip etmek en iyisidir. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü, çoğu etki için en az yüzde 60 alkol içeren alkol bazlı bir dezenfektan öneriyor.

4. Aknelerle savaşır

Bazen ateşe ateşle, bazen de petrole yağla savaşmak gerekir. Çay ağacı yağı, doğal olarak oluşan cilt yağlarını kontrol altında tutmaya yardımcı olur ve çay ağacı yağının antiseptik nitelikleriyle birlikte akne oluşumlarını azaltmaya yardımcı olabilir. Ancak, yüz derisinin hassas olduğunu ve bu bileşenin ciltte kuruluğa, kızarıklığa ve pullanmaya neden olan alerjik bir reaksiyona neden olabileceğini hatırlamak önemlidir. Yüzünüzün tamamına uygulamadan önce bir test alanında denemeniz istenmeyen sonuçların oluşumunu engelleyecektir.

5. Ağız sağlığınızı korur

Çay ağacı yağı bakterileri öldürmede olağanüstü olduğundan, çay ağacı yağının en iyi kullanımlarından biri doğal bir gargaradır. Küçük bir miktarı (bir veya iki damla yeterli olacaktır) ılık suyla karıştırın ve günde bir veya iki kez yaklaşık 30 saniye boyunca çalkalayın.

Diş fırçanızı dezenfekte etmek için bu mucize yağı kullanarak bir adım daha ileri gidin. Çay ağacı yağının bakterileri öldürme yeteneği nedeniyle, bu ürünleri temiz ve bakterisiz tutmanın harika bir doğal yoludur. Beş ila 10 damla yağı suyla karıştırın ve tamamen temizlemek için oral ürünlerinizi birkaç saat bekletin.

6. Sinekleri uzaklaştırır

Çay ağacı yağının daha az bilinen kullanımlarından biri de sinek kovucu olma özelliğidir. Çay ağacı yağı doğrudan cilde sürülebilir veya suyla karıştırılarak sprey şeklinde uygulanabilir. Satın aldığınız bir çok ürüne göre en büyük avantajları ise, güzel kokması ve tamamen doğal içerikli olmasıdır. Kendinizde ve ailenizde gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.

7. Enfeksiyonlarla savaşır

Soğuk algınlığı ve grip mevsimi devam ederken, uçucu yağlarınızı işe koymanın tam zamanı. Çay ağacı yağını lavanta ile birleştirerek ve bir buharlaştırıcıya veya difüzöre ekleyerek hava temizleyici faydalarının (ve sakinleştirici kokusunun) keyfini çıkarın. Ortamdaki bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmeleriyle hastalıklardan korunun.

8. Yaraları tedavi eder

Mantar ve bakterilerle savaşma kapasitesi nedeniyle çay ağacı yağı, küçük sıyrıkları ve yaraları tedavi etmek için ideal bir seçimdir. İyileşme sürecini hızlandırmak için günde iki ila üç kez doğrudan temiz cilde uygulayın.

Çay ağacı yağı iki nedenden dolayı kesikler ve sıyrıklar için harikadır. Birincisi, açık yaraların enfeksiyonlarını önlemeye yardımcı olan antimikrobiyal özelliklere sahiptir. İkincisi, çay ağacı yağı, yaranın daha hızlı iyileşmesine yardımcı olabilecek anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Kızarıklık ve şişliğin azalmasına yardımcı olur. Az miktarda yağ doğrudan cilde uygulanabilir.

9. Mantar oluşumunu önler

Çay ağacı yağı mantar önleyicidir, yani bakterileri öldürür. Sporcu ayağı ve diğer yaygın mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için deneyin. Candida albicans'a karşı aktiviteye sahip olduğu düşünüldüğünden ve diğer maya ve mantarla ilgili durumların tedavisinde kullanıldığı için maya ve mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için topikal formlarda da kullanılabilir. Su dolu bir banyo kovasına yaklaşık 20-30 damla ekleyin ve enfekte olmuş bölgeyi 20-30 dakika bekletin. Gerektiği kadar sık tekrarlayın.

10. Deodorant etkisi yapar

Ter ve bakteri kombinasyonu, koltuk altlarımızda kötü koku oluşmasını sağlar. Birkaç damla çay ağacı yağını biraz suda seyreltin ve harika bir doğal deodorant olarak koltuk altlarına uygulayın. Yağ, gün boyu doğal olarak taze kokmanızı sağlamak için mantar önleyici ve bakteri önleyicidir. Ancak koltuk altlarının derisi çok hassas olduğu için tahrişe neden olabilir. Tahrişi önlemek için bölgeyi günde birkaç kez yumuşak bir nemlendirici kremle (losyon değil) nemlendirebilirsiniz.

Kaynak: Ensonhaber