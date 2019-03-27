"Bu vizeyi bir defa aldık, bunun tasdiki açısından yerel seçimler önemli"

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Şimdi bazıları bu seçimleri parlamenter sistemin başkanlık sisteminden alınacak intikamı olarak görüyor. Bu vizeyi bir defa aldık. Bunun bir tekrar, tasdiki açısından yerel seçimlerin bir önemi var." dedi.

Partisinin Karaburun Seçim Koordinasyon Merkezi önünde vatandaşlara seslenen Pakdemirli, hükümet olarak vatandaşlardan 24 Haziran'da bir vize aldıklarını, bu vizenin adının "Recep Tayyip Erdoğan 2023'e kadar bu ülkeyi yönetsin" olduğunu söyledi.

Pakdemirli, şimdi bu vizenin devamını istediklerini kaydederek, "Türkiye'de bazı problemlerimiz var mı, onları konuşalım. 1970'leri hatırlayalım. 70'lerde temel ihtiyaç maddemiz ne varsa hepsini kuyrukla alıyorduk. Koalisyonlarla yönetiliyorduk. Türkiye iyi yönetilmiyordu. 80'li yıllarla beraber Özal geldi. Bir anda memlekette her şey bollaştı. Halbuki altın, petrol bulmamıştık. Sadece iyi yönetimle Türkiye bir anda çağ atladı. Tam prangalardan kurutulduk dedik, yine koalisyonların pençesine düştük." diye konuştu.

Turgut Özal ve Süleyman Demirel'in de Türkiye'nin başkanlık sistemiyle yönetilmesi gerektiğini söylediğini ifade eden Pakdemirli, "Şimdi bazıları bu seçimleri parlamenter sistemin başkanlık sisteminden alınacak intikamı olarak görüyor. Bu vizeyi bir defa aldık. Bunun bir tekrarı, tasdiki açısından yerel seçimlerin önemi var." ifadelerini kullandı.

- "Direksiyonu tekrar elimize aldık"

Pakdemirli, Türkiye'nin "dertli bir coğrafya" olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"17-25 Aralık'ı unutmamamız gerekiyor. Ne dediler: 'Önce oğlunu sonra seni alacağız.' Bu millet teslim etmedi. Darbe girişimi oldu. Cumhurbaşkanı, ailesini de aldı uçağa bindi, hiçbir yere kaçmadı, direkt darbenin olduğu yere gitti. Bu millet Cumhurbaşkanını teslim etmedi. Kendi vücudunu kurşunlara siper etti. 1 aylık hükümetiz, bir baktık döviz fiyatları fırladı. Halbuki öyle bir durum yok. Türkiye'nin ekonomisi gayet sağlıklı. Ama operasyon, dışardan bir operasyon. Darbeyle, yargı darbesiyle gönderemediklerini ekonomik darbeyle gönderebilir miyiz diye baktılar. Allah'a şükür direksiyonu tekrar elimize aldık. Şunu anlamak istemiyorlar, bu millet gerekirse aç, susuz kalır ama gönderinde bu bayrağın dalgalanmamasına asla müsaade etmez. Bu anlamda seçimler çok önemli."

Karaburun'un birçok yerinde orman olduğunu, sulamayla, tarımla ilgili sıkıntıları bildiklerini ifade eden Pakdemirli, "Ama bunları çözmek için yerelde bunları bana sürekli hatırlatacak bir adama ihtiyaç var. Ben 81 ilin Bakanıyım. 81 ile de gidiyorum. Bana bu işleri unutturmayacak bir arkadaşa ihtiyacımız var." diye konuştu.

Pakdemirli, İzmirlinin, projesi olanla olmayanı değerlendireceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Öyle sadece güler yüzle bu işler olmuyor. İzmir bu dönem Nihat Zeybekci'yi değerlendirecek. Şuna bakacak: Bu adam daha önce ne yapmış? Ufacık bir kasabayı tam anlamıyla yönetememiş bir kişiyi İzmir'i yönetmeye ben layık görmem oy veren bir kişi olarak. Nihat Bey ne yapmış, Denizli'yi imar etmiş, iş adamı, paranın idaresini biliyor. Bunlar paranın idaresini de bilmediklerinden bugüne kadar hep şunu dediler, 'kasamızda para var'. Kasada para kaldığı zaman yarınlara bugünden yapman gereken yatırımları yapmıyorsun, yarınları bugünden ipotek alıyorsun demektir. Hep kasadan paralar fışkıracak, ne olacak? Demek ki yatırım yapmıyorsun, İzmir'e hizmet etmiyorsun. Para idaresini bilen, insana dokunmasını bilen, geçmişte de belediye yönetmiş birilerine emanet edin İzmir'i."

AK Parti Karaburun Belediye Başkan Adayı Ferhan Eroğlu için de vatandaşlardan destek isteyen Pakdemirli, ardından Karaburun iskelesinde balık salım törenine katıldı. Pakdemirli, balık üretim çiftliğinde yetişen 10 bin çupra ve 10 bin levrek yavrusunu denize bıraktı.

Pakdemirli, sürdürülebilir çevre ve ortam için balık salımının önemine değinerek Türkiye'nin balık yetiştiriciliğinde rekor üzerine rekor kırdığını ifade ederek, balık ihracatında bu yıl 1 milyar doların üzerine çıkıldığını, 2023 hedefinin 2 milyar dolar olduğunu söyledi.