Bu videoyu izledikten sonra çocuğunuzu yanınızdan bir an bile olsa ayırmayacaksınız
Farklı zamanlarda farklı yerlerde güvenlik kameralarına yansıyan çocuk kaçırma görüntüleri, izleyenlerin gözlerini çocuklarının üzerinden bir anbile neden ayırmaması gerektiğini açıklıyor.08 Ağustos 2018 Çarşamba 10:37
Türkiye'de ve dünyada hergün onlarca çocuk kaçırma vakası gerçekleşiyor. Görüntülerde farklı ülkelerde farklı zamanlarda çekilen çocuk kaçırma görüntüleri yer alıyor. Tüm uyarılara rağmen ailelerin bu konuda yeterince dikkat etmemesi sonrası gerçekleşen çocuk kaçırma vakaları izleyen anne ve babalara ne kadar dikkatli olunması gerektiğini kanıtlar nitelikte.
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