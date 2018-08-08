Bu videoyu izledikten sonra çocuğunuzu yanınızdan bir an bile olsa ayırmayacaksınız

Türkiye'de ve dünyada hergün onlarca çocuk kaçırma vakası gerçekleşiyor. Görüntülerde farklı ülkelerde farklı zamanlarda çekilen çocuk kaçırma görüntüleri yer alıyor. Tüm uyarılara rağmen ailelerin bu konuda yeterince dikkat etmemesi sonrası gerçekleşen çocuk kaçırma vakaları izleyen anne ve babalara ne kadar dikkatli olunması gerektiğini kanıtlar nitelikte.