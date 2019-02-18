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BÜ ve BATSO arasında işbirliği protokolü imzalandı

Batman Üniversitesi (BÜ) ve Batman Ticaret ve Sanayi Odası (BATSO) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 16:21
BÜ ve BATSO arasında işbirliği protokolü imzalandı

Batman Üniversitesi (BÜ) ve Batman Ticaret ve Sanayi Odası (BATSO) arasında işbirliği protokolü imzalandı.


Üniversite-sanayi-kamu işbirliğini geliştirmek amacıylaBÜ ve BATSO arasında işbirliği protokolü imzalandı. İmza töreninde bir konuşma yapan BÜ Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Türkiye’nin dünya pazarında rekabet gücünün yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla işbirliği protokolünü imzaladıklarını söyledi. Rektör Prof. Dr. Durmuş, "KOBİ’lerin teknoloji ve AR-GE kültürü edinmelerini sağlamaya çalışacağız. Üniversitemizdeki bilim insanları doğrudan sanayideki sorun ve proje fikirleri üzerine tez çalışması yapacak. Sanayinin yüzde 98’ini oluşturan ve halen geleneksel üretim yöntemi ile çalışmaya devam eden KOBİ’lerimizi teknolojik ürün ve üretim yöntemlerini kullanmaya cesaretlendirerek bu işletmelerin kendi öz varlıklarıyla gerçekleştiremeyecekleri AR-GE, teknoloji ve inovasyona yönelik çalışmaların hem üniversite hem de devlet desteği ile gerçekleştirilmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Üniversitemizde doktora veya yüksek lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin tez konularının KOBİ’ler tarafından talep edilen, imalat sanayine yönelik yeni teknolojilere dayalı ürün, üretim yöntemi ve AR-GE tabanlı ihtiyaçlara yönelik olarak belirlenmesini sağlamaya çalışacağız" dedi.


Yapılan işbirliği protokolü ile Batman Üniversitesi’nde üretilen akademik bilginin ticarileşmesini sağlamayı hedeflediklerini belirten BATSO Başkanı Abdulkadir Demir, protokolün hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.


Konuşmaların ardından işbirliği protokolü imzalandı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 16:21
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