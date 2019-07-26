Bu üniversite öğrencilerine değer veriyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak, Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı ve Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı tarafından kurulan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı, üniversitenin sosyal bilimler, mimarlık, mühendislik ve sanat alanlarında güçlü bir akademik kadroya sahip olduğunu söyledi. Öğrencilere geniş anlamda istifade edebilecekleri burs imkânları sunduklarını vurgulayan Andı bu konuda şu bilgileri verdi: ’’Üniversitemizde öğrencilerin öğrenim hayatını kolaylaştıracak birçok burs imkânı bulunuyor. Birkaçını şu şekilde sıralayabiliriz:

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ BURSU: Sınav sonucuna göre YKS kılavuzunda yer alan kontenjanlara yerleştirilen öğrencilere tam burs, yüzde 75 burs, yüzde 50 burs, yüzde 25 burs imkânı sunuluyor.

İLK ÜÇ TERCİHE TERCİH BURSU: Üniversitemizi ilk 3 tercihine yazarak, yerleşen tüm öğrencilere verilen bursları kapsıyor. Birinci tercihe yüzde 25 tercih bursu, ikinci tercihe yüzde 20 tercih bursu, üçüncü tercihe yüzde 15 tercih bursu veriliyor.

YKS DERECE BURSU: İlgili puan türlerinde ilk 10 bin sıralamasında yer alarak, üniversitemizi kazanan öğrencilere verilen bursları kapsıyor. İlk 3.000’de yer alan öğrencilere 1.000 lira, 3.001-6.000 arasında yer alan öğrencilere 750 lira, 6.001-10.000 arasında yer alan öğrencilere 500 lira veriliyor. Bu üç kategori dışında üniversitemizde, öğrencilerin akademik, sosyal ve sportif becerilerini destekleyen burs imkânları da yer alıyor. Aynı zamanda öğrenim ücretine yapılan indirimlerle de öğrenciler maddi açıdan destekleniyor.

İDDİALI BÖLÜMLER, KOLAY ULAŞIM

Üniversitenin sosyal ve fen bilimleri alanındaki tüm bölümlerinde nitelikli bir eğitim ve değer verme gayesiyle hareket ettiklerini kaydeden Prof. Dr. M. Fatih Andı, ’ 2019-2020 eğitimöğretim yılında Eğitim Fakültesi bünyesinde Arapça Öğretmenliği programımız öğrenci almaya başlayacak’’ müjdesini verdi. Andı, ‘’Bu yıl, Eğitim Fakültesi bünyesinde Arapça Öğretmenliği programımız açıldı. 2019- 2020 Eğitim-Öğretim yılında Arapça Öğretmenliği Programında ilk öğrencilerimizi ağırlayacağız. Yeni programımızda öğrenim dili yüzde 30 Arapça olacak. Tercih edecek öğrenciler, bir yıl süreyle Arapça Hazırlık eğitimi alabilecekler’’ diye konuştu. Tarihi mekânlardan oluşan yerleşkelerinin şehir merkezinde bulunması sebebiyle üniversiteye ulaşım kolay sağlandığını dile getiren Andı, ’’ Geleceğin Türkiye’sine üretken ve vizyoner nesiller yetiştirmek için kendisini sürekli yenileyen, günceli kollayan, her alandaki gelişmelerin nabzını tutan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, akademiye yeni bir soluk getirme ve önümüzdeki yıllara damgasını vurma hedefi yle hızla büyümektedir’’ mesajını verdi.

PROF. DR. M. FATİH ANDI’DAN ADAYLARA TAVSİYELERİ

Üniversite adayları için heyecanlı sürece girildiğini dile getiren Prof. Dr. Andı, ‘’Bu süreçte gençlere tavsiyem, ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda bölüm tercihinde bulunmalarıdır. Kişisel özelliklere uygun seçilmiş bir bölüm, ileride mesleklerini keyif alarak yapmalarını sağlayacaktır. Aday öğrenciler tercihlerini masa başında değil de üniversiteleri ziyaret ederek belirlerlerse, daha verimli sonuçlara ulaşabilirler. İlk ağızdan üniversiteyi dinlemek, yerleşke ortamını görmek, sosyal ve teknolojik imkânlarla ilgili yerinde bilgi almak, karar verme sürecini olumlu anlamda etkileyecektir. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi olarak 29 Temmuz’a kadar Haliç Yerleşkemizde aday öğrencileri ve aileleri bekliyoruz. Üniversite adayları kafalarındaki tüm soru işaretlerini akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizle görüşerek giderebilirler’’ mesajını verdi.

Sosyal sorumluluk projelerinde de duyarlı

İstanbul’un her iki yakasında da toplamda 6 yerleşkesi bulunan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde uzun soluklu sosyal sorumluluk projelerine de imza atılıyor. İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2018 yılı Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı ile desteklenen

“KURAM LONCA: İstanbul Geleneksel Sanat ve Zanaat Atölyeleri” projesi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıf Kültür Varlıklarını Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi (KURAM) koordinatörlüğünde yürütülüyor. Proje ile geleneksel “lonca” yapısının mesleki etik kurallarının, kalite kontrolünün ve insan yetiştirme geleneğinin yeniden canlandırılması amaçlanıyor. Bu doğrultuda proje kapsamında yürütülen faaliyetlerle İstanbul’un kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel sanat ve zanaat dallarındaki ustalığın devamlılığı sağlanarak, risk altındaki kültürel mirasın korunmasına katkıda bulunulacak.