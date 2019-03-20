ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğer Türkiye'de bir beka sorunu varsa, 5 yıl önce yoktu, 10 yıl önce yoktu, 15 yıl önce yoktu, niye birden bire çıktı? Bu ülkeyi 'beka sorunu olur' noktasına hangi iktidar getirdi? Ben mi getirdim, siz mi getirdiniz, kim yönetiyordu bu ülkeyi, bu beyler yönetmiyor muydu?" dedi.

Kılıçdaroğlu, TV5'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

İdam tartışmalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, bunu ilk duyduğunda çok şaşırdığını belirterek, "Gündemi değiştirmek gerekiyor, Hükümetin bütün beklentisi bu. Gündemin ağırlıklı olarak ekonomi olması lazım, vatandaş perişan vaziyette. Herkes bu dertlerle uğraşırken birilerinin derdi benimle uğraşmak." dedi.

"Bunu bir gündem değiştirme çabası olarak mı görüyorsunuz?" sorusuna üzerine Kılıçdaroğlu, "Toplumu kışkırtmak, bir şekliyle toplumu kutuplaştırmak, toplumun arasına kin ve öfke tohumları serpmek. Bu insani bir şey değil ama o grubun operasyon amaçlı kullanılan unsurlardan biri olduğunu biliyorum." diye konuştu.

Açıklamanın muhabire ait olduğuna yönelik açıklamaların hatırlatılarak, "Bu bir muhabirin aymazlığı mı yoksa Türkiye'de bunu cesaretlendiren bir ortam mı var?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de bunu cesaretlendiren bir ortam var tabii. Toplumu karıştırmak. Bu görüşü kim verdi, neden o darağacının oraya gider, ne var o darağacının altında? Orası bir müze, idamlar olmuş doğru." dedi.

Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Mitinglerde, 'Eğer beni idam etmek istiyorsanız kanun getirin Meclis'e, ben o kanuna 'evet' diyeceğim dedim. Beni öldürdüğünüz zaman, beni yok ettiğiniz zaman bu ülkede işsizliği önleyecekseniz, yoksulluğu önleyecekseniz, her evde huzur, bereket olacaksa, insanlar birbirini sevecekse ben de canımı veririm. Yapılan büyük bir densizlik aslında. Savcılık ne yapar ne eder onu da bilmiyorum. Avukat arkadaşlar, galiba suç duyurusunda bulunacaklar ya da bulundular, bilmiyorum, özel olarak takip etmiyorum. "

İdamın neden tekrar gündemde olduğunun sorulması üzerine, "Oy kapmaya yönelik. Parlamentoda çoğunlukları var, ne bağırıp duruyorsun meydanlarda. Toplarsın verirsin, gücün yetiyorsa çıkarırsın." yanıtını verdi.

Beka meselesi tartışmalarına ilişkin bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin işsizlik ve ekonomik sıkıntılardan kaynaklandığını belirterek, "6 milyon kişi sokaktan geçiniyor, kağıt, plastik toplayan var." dedi.

Kılıçdaroğlu, "Bir gerilimle mi seçime giriyoruz?" sorusu üzerine ise Türkiye'de bilinçli olarak gerilimin yükseltildiğini iddia etti. İfade ettiği sorunların konuşulmamasının istendiğini savunan Kılıçdaroğlu, "Şu anda medyanın yüzde 90-95'i siyasal iktidarın kontrolü altında. Dolayısıyla siz ne derseniz deyin yüzde 5-10 civarında sesiniz çıkabiliyor, yüzde 90 tümüyle onların kontrolünde ve siz ne derseniz deyin geniş kitlelere ulaştırmakta zorlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, seçimlerde çıkacak sonuçların, genel seçimi tetikleme ihtimali olup olmadığına ilişkin soruya, "Ben o ihtimali görmüyorum." yanıtını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 31 Mart seçim sonuçlarını ve başkanlık sistemine ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Sayın Bahçeli malum her seçimden sonra açıklamalarıyla ünlü bir Sayın Genel Başkandır. Açıklama yapabilir, tartışmaya açabilir. Biz öyle görmüyoruz." dedi.

31 Mart'ta yapılacak seçimin nasıl sonuçlanacağına ilişkin öngörülerde miting alanlarına katılımı belirleyici olarak görmediğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, mitinglere daha çok partililerin geldiğini, oysa asıl önemli olanın sokağın verdiği tepki olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'da yapılan seçimlerle kıyaslama yaptıklarında partilerine olan ilgide artış olduğunu gözlemlediklerini bildirdi.

Tanzim satışlarını değerlendiren Kılıçdaroğlu, bunun bir çözüm olmadığını iddia etti. Kılıçdaroğlu, İstanbul'da bir milyon hanenin elektrik ve suyunun kesik olduğunu savunarak, "Bunların hepsi resmi belgelerle soru sorulmuş, bu bilgiler alınmış. Böyle bir tablo içinde seçime gidiyoruz ve bu tabloyu göstermek istemiyorlar." diye konuştu.

"Türkiye'nin bekasını ne tehdit ediyor olabilir?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu "Koltuk, koltuk tehdidi var." yanıtını verdi. Türkiye'nin bölgesinin en güçlü ülkesi olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Eğer Türkiye'de bir beka sorunu varsa, 5 yıl önce yoktu, 10 yıl önce yoktu, 15 yıl önce yoktu, niye birden bire çıktı? Bu ülkeyi 'beka sorunu olur' noktasına hangi iktidar getirdi? Ben mi getirdim, siz mi getirdiniz, kim yönetiyordu bu ülkeyi, bu beyler yönetmiyor muydu?" diye sordu.

Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'na ilişkin de değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"En büyük ortak Katar ordusu. Dünyanın hiçbir ülkesinde bir devlet kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya vermez, veremez. Silah fabrikası, bir devletin namusudur, bir ülkenin namusudur, bir ülkenin geleceğidir, bir ülkenin güvencesidir. 'Niçin verdin' diye sorduğumda, 'Devletin imkanlarıyla gerçekleştirmeye kalktığınızda, modernizasyonu yapmaya kalktığınızda yatırım için 50 milyon dolar gerekiyor.' diyor. 50 milyon dolar nedir, İstanbul'da boğazda 50 küçük dairenin parasıdır.

Bundan vazgeç, 50 milyon doları ben bulacağım. Gayet basit, şu an kampanya açalım, bu ülkenin bütün sanayicileri, '50 tane sanayiciye 1 milyon dolar ver' dediğiniz zaman tak diye verirler. Ne için, ülkenin güvenliği ve geleceği için."

Bu süreçte ihale konusunun da önemli olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "İhalesi yapıldı mı, siz hiç duydunuz mu, nasıl veriyorsun sen? Bunun ihalesinin olması lazım." dedi.

Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Ayrıca, 'Bu fabrikayı Katar ordusuna satarken ordunun görüşü alındı mı, Genelkurmay'ın görüşü alındı mı' diye de sordum. Çıksın söylesin, 'alındı' desin, biz de Genelkurmay'ın görüşünü görelim bakalım. Bu farikada, subaylar, askerler, sivil personel çalışıyor. En büyük ortak kim, Katar ordusu. Bizim askerler kimin emrinde çalışacak, Katar ordusunun."

(Sürecek)