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"Bu ülkenin ve şehrin barışa ve huzura ihtiyacı var"

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu:- "Her kişinin hukukunu, eşitliğini, adil bir ortamda hakkını alabileceği bir yöneticilik yapmak istiyorum. Bu şehirde yaşayan herkes, hangi partiye oy vermiş, kökeni, inancı neymiş bakmaksızın, insan olduğu için ona hizmet eden bir belediye başkanlığı yapacağım. Bu ülkenin ve şehrin barışa ve huzura ihtiyacı var"

30 Mayıs 2019 Perşembe 23:04
"Bu ülkenin ve şehrin barışa ve huzura ihtiyacı var"

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Her kişinin hukukunu, eşitliğini, adil bir ortamda hakkını alabileceği bir yöneticilik yapmak istiyorum. Bu şehirde yaşayan herkes, hangi partiye oy vermiş, kökeni, inancı neymiş bakmaksızın, insan olduğu için ona hizmet eden bir belediye başkanlığı yapacağım. Bu ülkenin ve şehrin barışa ve huzura ihtiyacı var." dedi.

İmamoğlu, seçim çalışmalarına Küçükçekmece'de devam etti. Küçükçekmece Kanarya sahilinde vatandaşlarla birlikte orucunu açan İmamoğlu, daha sonra Sefaköy'e geçerek Diyarbakır Kulp Derneği üyeleriyle iftarda bir araya geldi.

Farklı sebeplerle bir araya gelen İstanbulluların mutlu olmak istediklerini ifade eden İmamoğlu, "16 milyon insanız, bir arada yaşıyoruz. Dolayısıyla her birimizin birbirimizle hakkı ve hukuku vardır. Ama birileri bu dostluğu, samimiyeti, içtenliği bazı vesilelerle sıkıntıya sokuyor olabilir. En başta siyasi ortamlar bunlardan bir tanesi. Ben bu hususta çok dikkatli olmaya çalışan bir kardeşinizim. Niye hassas davranıyorum, çünkü bir kalp kırıldığı zaman üzülüyorum. Bir kaç gündür, bir genç kardeşimin kalbine nifak sokulmuş. Bir iftira üzerinden bir genç kardeşimin içine bir şey düşürülmüş. İnsanların bu şekilde bir birini tanımasına engel olan, aykırı dil kullanan, siyaseten kirleten, birtakım hususlar ne yazık ki toplumun bu güzel ilişkilerine zarar veriyor. O bakımdan temiz bir dil kullanmak lazım." diye konuştu.

İmamoğlu, iftar sofralarında siyasetten çok insani meseleleri konuşmayı tercih ettiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Ben ahlaklı bir siyaset yapmak için yola çıktım. Bu ahlaklı siyasette her kişinin hukukunu, eşitliğini, adil bir ortamda, hakkını alabileceği bir yöneticilik yapmak istiyorum. Bu şehirde yaşayan herkes, hangi partiye oy vermiş, kökeni, inancı neymiş bakmaksızın, insan olduğu için ona hizmet eden bir belediye başkanlığı yapacağım. Bu ülkenin ve şehrin barışa ve huzura ihtiyacı var. Her kişinin hukukunu, eşitliğini, adil bir ortamda hakkını alabileceği bir yöneticilik yapmak istiyorum. Tüm konuşmalarımda her siyasi partinin oyunu isteyerek, kendimi, aralık ayından beri İstanbul İttifakı'nın adayı olarak tanımladım. Bu şekilde kimseyi dışarıda bırakmayacağımın teminatını vermiş oluyorum.

Ülkemizde, sorunları kimlikler üzerinden tanımlamayı doğru bulmayan bir insanım. Örneğin bugün, Kürt vatandaşlarımın, Kürt hemşehrilerimin arasındayım. Bir sorun varsa, o sorunun adı Kürt sorunu olmamalı, bir sorun varsa adı insanlık sorunu olmalı. Yaşadığımız sorunlar vardır ve onu hep beraber çözmeliyiz. İstanbul'da yaşayan insanlar olarak bu şehrin insanlarını aynı değerde görerek onlara hizmet edeceğiz. Bu ülkenin, bu şehrin varlığında ve birliğinde bir Türk ne kadar teminatsa, Kürt vatandaşım da o kadar teminattır."


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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 23:04
  1. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
  2. Küçükçekmece

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