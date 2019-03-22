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"Bu ülkenin her vatandaşı başımızın tacıdır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal:- "Hangi siyasi görüşten olursa olsunlar. Bu ülkenin her vatandaşı bizim başımızın tacıdır"- "Bayrağımıza, milletimize, vatanımıza, devletimize sadakat gösteren her bir vatandaşımız bizim kardeşimizdir"

22 Mart 2019 Cuma 19:30
"Bu ülkenin her vatandaşı başımızın tacıdır"

KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, hangi siyasi görüşten olursa olsun her Türk vatandaşının başlarının tacı olduğunu belirterek, "Bayrağımıza, milletimize, vatanımıza, devletimize sadakat gösteren her bir vatandaşımız bizim kardeşimizdir." dedi.

Ünal, Nurhak ilçesindeki MHP seçim ofisini ziyaretinde, MHP Nurhak Belediye Başkanı adayı Battal Kaya için destek istedi.

AK Parti hükümetleri döneminde Nurhak ilçesine çok önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Ünal, "Hangi siyasi görüşten olursa olsunlar. Bu ülkenin her vatandaşı bizim başımızın tacıdır. Bayrağımıza, milletimize, vatanımıza, devletimize sadakat gösteren her bir vatandaşımız bizim kardeşimizdir. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğünü savunan her bir vatandaşımız, hangi siyasi görüşten olursa olsun bizim kardeşimizdir." diye konuştu.

Ünal, birtakım ideolojik kaygılarla Nurhak'ın kaderiyle oynanmasına asla izin vermeyeceklerini vurgulayarak, amaçlarının sadece Nurhak'a hizmet etmek olacağını kaydetti.

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hayrettin Güngör ve MHP Nurhak Belediye Başkanı adayı Battal Kaya'nın konuşmasının ardından Ünal, vatandaşlarla sohbet etti.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 19:30
  1. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal
  2. Kahramanmaraş
  3. Nurhak

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