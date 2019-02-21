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"Bu ülkenin güvenliği Ümmet-i Muhammed'in güvenliğidir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "Dünya haç ile hilalin mücadelesini şahitlik etmektedir. İşte haç ile hilalin mücadelesinde de bu ülke muhatap olmuştur. Dolayısı ile MHP siyasetini yaparken güvenlikçi siyaset yapar. Bu ülkenin güvenliği Ümmet-i Muhammed'in güvenliğidir" dedi.

21 Şubat 2019 Perşembe 13:38
"Bu ülkenin güvenliği Ümmet-i Muhammed'in güvenliğidir"

Milliyetçi Hareket Partisi Çankırı İl Başkanlığı aday tanıtım toplantısı yapıldı. Program, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve beraberindekilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Yıldırım, Türkiye'nin güvenliğinin, tüm ümmetin güvenliği olduğunu söyledi.

"Bu ülkenin güvenliği Ümmet-i Muhammedin güvenliğidir"

Yıldırım şöyle konuştu:

"Bu beldenin en önemli özelliği şudur: Son 2-3 senedir dünyada başı sıkışan, dininden ve diyanetinden dolayı ülkesinden çıkan ümmeti Muhammedin, Müslümanların sığındığı en güvenli liman bu Anadolu coğrafyasıdır. Her kim ki memleketinden çıkarılmışsa geldiği en güvenli bölge burasıdır.

Dünya haç ile hilalin mücadelesini şahitlik etmektedir. İşte haç ile hilalin mücadelesinde de bu ülke muhatap olmuştur. Dolayısı ile MHP siyasetini yaparken güvenlikçi siyaset yapar. Bu ülkenin güvenliği Ümmet-i Muhammed'in güvenliğidir."

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 13:38
  1. Çankırı
  2. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım
  3. ümmet
  4. Ümmet-i Muhammed

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