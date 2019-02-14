"Bu ülkenin gerçekliğinde millet olma bilinci vardır"

BATMAN (AA) - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, "Bu ülkenin gerçekliğinde Türklük, Kürtlük, Araplık diye bir şey yoktur, millet olma bilinci vardır. Bu ülkenin gerçekliğinde vatan için, bayrak için, devlet için canını verme dürtüsü vardır." dedi.



Bir düğün salonunda AK Parti Batman Belediye Başkan Adayı Murat Güneştekin'in proje tanıtım toplantısına katılan Nebati, yerel seçimlere çok az zaman kaldığını anımsattı.

Özellikle seçimler öncesi ülke ekonomisi üzerinde oyunlar oynanmaya çalışıldığını söyleyen Nebati, "Bu ülkede oyun oynayanlar bir şeyi unutuyor, Bu ülke operasyon yapılacak bir ülke değil. Bu ülkede, bu millete birisi operasyon çekerse, bu milletin seçtiği hükümete, kabinesine, cumhurbaşkanına birisi bir operasyon çekerse kimse sağına, soluna bakmadan yola düşer, omuz omuza bu ülkede birlikte yaşamanın gereği neyse onu yerine getirir." dedi.

"Bizimle uğraşmayın, siz sanal dünyanızda kalın, siz sanal dünyanızda atıp tutmaya, ihanet şebekeleriyle ortaklık yapmaya devam edin ama biz gerçekleri yaşıyoruz." ifadelerini kullanan Nebati, şöyle devam etti:



"Bu ülkenin gerçekliğinde Türklük, Kürtlük, Araplık diye bir şey yoktur, millet olma bilinci vardır. Bu ülkenin gerçekliğinde vatan için, bayrak için, devlet için canını verme dürtüsü vardır. Biz bu ülkenin gerçekleri olarak buralarda konuşuyoruz. Onun için de sepetimiz dolu, belediye başkan adaylarımız çıktığı zaman doğru şekilde söz vermenin güveniyle sahneye gelirler. Bilirler ki söyledikleri söz yerde kalmaz."



-" Belediyecilik demek hizmet demektir"



Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, belediyeciliğin hizmet etmek anlamına geldiğini anlattı.

Vatandaşların kimseye "kaşı, gözü için ve sloganlar için oy vermediğini" aktaran Nebati, ''Cebine girene, yaşam kalitesine ve vazgeçilmez unsurlarına dokunulup dokunulmadığına bakar. Can, mal, ırz güvenliği sağlanmışsa o ülkede yaşanır. Hizmetler yerine getiriliyorsa o belediye çalışıyor demektir, devam ettirilir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Batman Belediye Başkan Adayı Güneştekin de seçildiği takdirde hayata geçireceği 42 projesini tanıttı.

Toplantıda AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür de birer konuşma yaptı.

