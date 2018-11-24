THY- Noukşot
0553 313 94 23

"Bu ülkede yaşayan her insanın şükretmesi gerekir"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:- "Bu ülkede yaşayan her insanın 'Ne kadar güzel bir ülkem var' diye şükretmesi gerekir. Hem emniyetteyim hem de bana karşı dışarıdan gelecek saldırılara karşı koyacak güce sahip bir ülkem var"

24 Kasım 2018 Cumartesi 22:11
"Bu ülkede yaşayan her insanın şükretmesi gerekir"

KİLİS (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bu ülkede yaşayan her insanın 'Ne kadar güzel bir ülkem var' diye şükretmesi gerekir. Hem emniyetteyim hem de bana karşı dışarıdan gelecek saldırılara karşı koyacak güce sahip bir ülkem var." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin İl Başkanlığınca kentteki otelde düzenlenen "Çare Var" konulu konferansta yaptığı konuşmada, siyasi partilerin ülkeyi yönetmek üzere teşkilatlandıklarını, kanaat, fikir ve düşüncelerini halka ilettiklerini söyledi.

Siyasi ortamda ve eşit şartlarda vadedilen fikirleri iyi olanların iktidara gelip ülkeyi yönettiğini anlatan Karamollaoğlu, "Zaman içinde vaatlerini yerine getiremezlerse bu sefer de onların değişmesi gerekir. Demokratik sistem böyle bir sistemdir." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, iktidarı "yerden yere vurma" gibi bir niyetinin olmadığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tabii ki yanlışları var. Eksikliklerini, noksanlıklarını söylemek gerekir ancak bugün içinde bulunduğumuz şartlardan nasıl çıkacağız? Onun da ortaya konulması gerekir. Bugün iktidarda bulunanlarla geçmişte uzun yıllar birlikte olduk. O zaman ki söylemleriyle bu zamanki söylemleri, o zamanki icraatlarıyla bu zamandaki icraatları örtüşmüyor. Birtakım adımlar attılar, hizmetlerini yaptılar, 15-16 yıl iktidarda kalmak halkın teveccühü olmadan mümkün değil.

Bu ülkede yaşayan her insanın 'Ne kadar güzel bir ülkem var' diye şükretmesi gerekir. Hem emniyetteyim hem de bana karşı dışarıdan gelecek saldırılara karşı koyacak güce sahip bir ülkem var. Bunun için de manevi kalkınmaya ihtiyaç var. İlk önce ahlak ve maneviyat. Bu olmadan hiçbir şey olmaz. İman varsa çözüm mutlaka vardır. Kimse ümitsizliğe kapılmasın, bütün problemlerin karşısında çare var."

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 22:11
  1. "Çare var"
  2. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu
  3. konferans
  4. Saadet Partisi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tunus'ta 2019 bütçe tasarısı görüşmeleri başladı
    1. Tunus'ta 2019 bütçe tasarısı..
    2. Theresa May'den Cebelitarık..
    3. Maçın ardından
    4. Sayısal Loto çekildi (2)
    5. Sulama kanalına düşen çocukları..
    6. Sayısal Loto çekildi (1)
    7. Boko Haram Nijer'de 16 genç kızı kaçırdı
    8. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    9. Birleşmiş Milletler, Libya'daki..
    10. "Bu ülkede yaşayan her insanın..
    11. Kırklareli'de trafik kazası: 2 ölü, 8..
    12. Juventus galibiyet serisini sürdürdü
    13. Bayramiç'te 35 kaçak göçmen yakalandı,..
    14. SP lideri Karamollaoğlu: Halkın..
    15. Ertuğrul Sağlam istifa mı etti? Flaş..
    16. BM Libya'nın güneyindeki saldırıyı..
    17. Tuzla'da öğretmeni tokatlayan şüpheli..
    18. Beşiktaş Ankaragücü'nü rahat geçti
    19. F.Bahçe'de Trabzon maçı öncesi şok!..
    20. AB'den Libya için 50 milyon avroluk..
    Yılman, "Para karşılığında yapıyor" demişti... Ayşe Arman çok sert cevap verdi
    Yılman, "Para karşılığında yapıyor" demişti... Ayşe Arman çok sert cevap verdi
    'Yeniden Refah Partisi' kuruldu!
    'Yeniden Refah Partisi' kuruldu!
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!

    Günün Karikatürü

    24 Kasım 2018
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!