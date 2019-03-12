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"Bu ülkede ezan toplumun tüm kesimlerince saygıyla karşılanır"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel:- "Bu ülkede, İstanbul'da eylemin yapıldığı yerde çan da çalar, ezan da okunur, herkesin birbirine saygısı vardır. Bu ülkede ezan toplumun tüm kesimlerince saygıyla karşılanır. Dinimizin gereğidir, farz olan namaza çağırır. Buna saygısızlık yapan kimse görülmemiş, duyulmamıştır, olsa da toplum tarafından desteklenmesi mümkün değildir."

12 Mart 2019 Salı 14:02
"Bu ülkede ezan toplumun tüm kesimlerince saygıyla karşılanır"

NEVŞEHİR (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul'daki ezana saygısızlık iddialarına ilişkin, "Bu ülkede, İstanbul'da eylemin yapıldığı yerde çan da çalar, ezan da okunur, herkesin birbirine saygısı vardır. Bu ülkede ezan toplumun tüm kesimlerince saygıyla karşılanır." dedi.

Özel, CHP Nevşehir İl Başkanlığını ziyareti sırasında gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamada bulundu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında İstanbul'da gerçekleştirilen yürüyüş sırasında minareden yükselen ezan sesinin protesto edilmesi amacıyla ıslık ve düdük çalınması iddiasının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Özel, eyleme katılanların polisi protesto ettiği anlarda okunan ezan nedeniyle farklı bir algı oluştuğunu savundu.

Yaşanılanların, ezanın protesto edilmesi olarak sunulmasının provokasyon amaçlı olduğunu ileri süren Özel, kendilerinin ezana karşı saygısızlık yapacakların karşısında olduklarını bildirdi. Özel, şöyle konuştu:

"Bu ülkede, İstanbul'da eylemin yapıldığı yerde çan da çalar, ezan da okunur, herkesin birbirine saygısı vardır. Bu ülkede ezan toplumun tüm kesimlerince saygıyla karşılanır. Dinimizin gereğidir, farz olan namaza çağırır. Buna saygısızlık yapan kimse görülmemiş, duyulmamıştır, olsa da toplum tarafından desteklenmesi mümkün değildir. 8 Mart'ta tüm dünyada kadınlar yürüyor, maalesef bir tek İstanbul'da yasak. Kadınlar yürürken önlerine TOMA koydular, polis evlatlarımıza kalkanları dizdirdiler, gaz ve su sıktırdılar. Kadınlar buna karşı 15-20 dakika süreyle bu engelleme ve haksızlığı ıslıklarla, düdüklerle protesto ettiler. 15 dakikanın sonunda kadınlar ıslık ve düdük çalarken ezan başlıyor. Duyulması mümkün olmayan gürültü içinde. Buna ezan protestosu denilmesi ne büyük bir yalan ama bunun peşinden devletin, siyasetin sesi en çok çıkanların takılacağını kimse akıl dahi edemedi. 17 yıldır iktidar olan partinin başındaki Recep Tayyip Erdoğan bu yalanı sahiplenmiştir. İttifak ortağı Devlet Bahçeli de bu yalanı sahiplenmiştir. Bu ayıptır, yazıktır, bu memlekete günahtır."

Patates ve soğan ithalatında gümrük vergisinin geçici olarak kaldırılmasının hükümetin yanlış tarım politikasının sonucu olduğunu iddia eden Özel, bu durumun depolardaki tüm ürünlerin piyasaya sürülmesinden kaynakladığını kaydetti.

Özel, patates ve soğan üreticisine gerekli desteğin verilememesi durumunda, artan maliyetler nedeniyle gelecek yıl kilogram satış fiyatlarının daha da yükseleceğini ön gördüklerini söyledi.

Bir gazetecinin, mikrofonun açık olduğu sırada yanındaki partilinin sela okuyan imama tepkisi ve bir iş adamının "Oyumuz Kürdistan'a" şeklindeki diyalogla gündeme gelen CHP Edremit Belediye Başkan adayı Selman Hasan Arslan'ın partiden ihracı konusunda farklı açıklamalar yapıldığını sorması üzerine Özel, Arslan'ın partide sevilen bir siyasetçi olduğunu, ihracı yönündeki açıklamanın sehven yapıldığını belirtti.

Arslan'a destek amacıyla önümüzdeki günlerde Edremit'e gideceğini aktaran Özel, "Dün Parti Sözcümüzün açıklaması sırasında bir dil sürçmesi oldu. Gerekli düzeltme de dün yapıldı. Edremit Belediye Başkan Adayımız hepimiz tarafından desteklenen, bilinen ve sevilen birisidir. Siyasette, yoğunluk ve yorgunluktan böyle ufak tefek kazalar oluyor. Sehven bir açıklama olduğunu hemen ardından genel merkezimiz açıkladı. Adayımız görevinin başındadır, kendisine başarılar diliyoruz. Önümüzdeki, günlerde destek için yanında olacağız." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:02
  1. CHP
  2. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel
  3. Nevşehir

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