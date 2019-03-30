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"Bu ülkede barış içinde yaşayacağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun:- "Biz hep birlikte bu ülkede barış içinde, kardeşlik içinde yaşayacağız. Her yerde birlikte olacağız"

30 Mart 2019 Cumartesi 13:39
"Bu ülkede barış içinde yaşayacağız"

ORDU (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Biz hep birlikte bu ülkede barış içinde, kardeşlik içinde yaşayacağız. Her yerde birlikte olacağız." dedi.

Torun, Aybastı ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, yarın sandığa gidileceğini anımsatarak, partisinin Aybastı Belediye Başkan adayı Özdilek Aydoğan'a destek istedi.

Yarın akşam Aybastı'da güneş doğacağına, martın sonunun bahar olacağına inandığını belirten Torun, "Bu bir yerel seçim. Size 5 yıl boyunca hizmet edecek, sorunlarınızı çözecek, aradığınız anda ulaşabileceğiniz bir kişiyi değerlendireceksiniz ama görüyorsunuz haftalardır ekranlarda, meydanlarda, maalesef sanki bu seçimden sonra her şey bitecekmiş gibi bir algı yaratılıyor. Bu doğru değil. Bir yerel seçim. Kaç yerel seçim geçirdik, hatırlayın." diye konuştu.

Sonuçta bir belediye başkanı, meclis üyesi ve muhtar seçileceğini anlatan Torun, "Onlar göreve başlayacak 1 Nisan'dan sonra ve bize hizmet edecekler. Çok kırıcı, çok üzücü ifadeler kullanılıyor. Bu dili asla kabul etmiyoruz, asla tasvip etmiyoruz. Biz hep birlikte bu ülkede barış içinde, kardeşlik içinde yaşayacağız. Her yerde birlikte olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Torun, şehirlerde ve ülkede huzura ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Zor günlerden geçiyoruz. Hepiniz bunu yaşıyorsunuz ama bu seçimde bu süreci bize yaşatanlara lütfen bir uyarı yapalım. Bu bir yerel seçim. Diyelim ki, 'Ya bazı şeyler iyi gitmiyor, bazı konularda aksaklık var'. İnsan sevdiğini uyarmaz mı? İnsan sevdiğini ikaz etmez mi? İnsan yanlış olan bir şeyi düzeltmek için uyarıda bulunmaz mı? Gelin, 31 Mart'ta bir uyarı, ikaz yapalım ve diyelim ki, 'Bazı şeyler iyi gitmiyor, biz sizi uyarıyoruz."

Aybastı ilçesinin göç veren ilçe haline geldiğini ifade eden Torun, "Aybastı, gerçekten tarımda çok önemli bir yere gelmişti, çok gelişmiş bir bölgemizdi ama bugün Ordu'nun ilçeleri arasında en fazla göç veren ilçe haline geldi. Ankara'ya gidiyorum, derneklerimiz var, İstanbul'a gidiyorum derneklerimiz var, İzmir'e gidiyorum derneklerimiz var. O kadar çok göç vermişiz ki bu şehirden, artık oralarda çoğalmışız ama artık Aybastı'da göçe 'dur' diyecek bir belediye başkanı geliyor, Özdilek başkan geliyor. Çünkü o projeleriyle artık Aybastı’yı zenginleştirecek, Aybastı'nın gencine, işsizine sahip çıkacak. Biz de her zaman onun yanında olacağız." diye konuştu.

Vatandaşlara, "Bu sene fındığı kaça sattık?" sorusunu yönelten Torun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz sattıktan sonra ekim ayında fındık ne oldu? Kim zengin oldu? Kaybeden yine biz olduk. Bu meydanlarda yine söyledik. Fındık için karar almayan, bizi yok sayan yapıya lütfen bu sefer bir ikaz verelim. 'Yetki bizde' diyelim. Yetki bizde, karar bizde ve bunu da lütfen gösterelim. İnanıyorum ki Özdilek başkan, Aybastı'mızda harikalar yaratacak. Mustafa Adıgüzel büyükşehirde herkesi kucaklayacak ve birlikte Ordu'muza, Aybastı'mıza hizmet edecekler. Yollarınız açık olsun. Hep beraber olsun. Allah'ım utandırmasın."


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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 13:39
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  4. Ordu
  5. seçim
  6. seçim 2019

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