Boeing 737-8 MAX tipi uçak ne kadar güvenli?

Etiyopya Havayolları’na ait Boeing 737-8 MAX tipi yolcu uçağının, Kenya’nın başkenti Nairobi’ye yaptığı uçuş sırasında 157 kişinin ölmesine sebep olan kazası sonrası, Çin’de “uçuşları geçici durdurun” talimatı verildi.

Boeing’in 2016 yılında ilk uçuşunu yapan modelinin, 5 ay içinde karıştığı ikinci kaza sonrası, küresel düzeyde alarm durumuna geçildi. Çin’den sonra, Endonezya, Etiyopya ve Cayman Adaları Havayolları da envanterlerinde bulunan Boeing 737-8 MAX model uçakların seferlerini durdurdu. Geçen yıl ekim ayında Endonezya’da Lion Havayollarına ait 737-8 MAX tipi yolcu uçağı kaza yapmış, kazada uçakta bulunan 189 kişi hayatını kaybetmişti. İlk uçuşunu 2016 yılında yapan Boeing 737-8 MAX Ocak 2019 itibari ile dünya genelinde 350 adet sattı. Etiyopya’daki kaza sonrası Boeing hisseleri de dün sabah itibariyle yüzde 10 düşerek çakıldı.

Sıfır tolerans açıklaması

Kazadan sonra Amerikan Boeing şirketine en büyük darbe Çin’den geldi. Çin Sivil Havacılık İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Boeing 737-8 modelinin geçen yıl ekim ayındaki Endonezya kazasından sonra ikinci defa Etiyopya’da kazaya karıştığı belirtilerek, iki kazanın benzer sorunlar nedeniyle gerçekleştiğine dikkat çekildi. “Görünmeyen güvenlik sorunlarına sıfır tolerans” temelinde Çin sivil havacılık uçuşlarının güvenliğini temin etmek ve güvenlik risklerinin sıkı şekilde yönetimini sağlamak için ticari uçuşları durdurması talimatı gönderildiği ifade edildi.

Güvenlik teminatı beklenecek

Açıklamada, Amerikan Federal Havacılık İdaresi ve Boeing firmasıyla iletişim kurulacağını kaydeden idare, uçuş güvenliğiyle ilgili önlemlerin temin edilmesinden sonra uçuşların tekrar başlatılmasına yönelik duyuru yapılacağını bildirdi. Çin Sivil Havacılık İdaresi verilerine göre yerel ulaşım şirketlerinde 96 adet Boeing 737 tipi yolcu uçağı bulunuyor.

Havada küresel alarm

Boeing 737-8 MAX model yolcu uçağının 5 ay içinde 346 kişinin hayatını kaybettiği iki kazaya karışması dünyayı alarma geçirdi. Çin, Endonezya, Etiyopya ve Cayman Adaları söz konusu modelin uçuşlarını geçici olarak durdurdu. Dört ülke Ocak 2019 itibariyle 350 adet satılan modelin 113’üne sahip durumda. Gelişmeler üzerine Boeing’in hisseleri de borsada sert çakıldı.

Endonezya da durdurma kararı aldı

Çin’in açıklamasından kısa süre sonra Endonezya Ulaştırma Bakanlığı’ndan da benzer bir açıklama geldi. Hava Taşımacılığı Genel Müdürü Polana B. Pramesti, Boeing 737 Max 8 tipi uçaklarının seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu belirtti. Ulaştırma Bakanlığının verilerine göre, Lion Havayollarında 10 ve devlete ait Garuda Havayolları bünyesinde de bir olmak üzere 11 Boeing 737 Max 8 tipi uçak ülkede faaliyet gösteriyor.

Etiyopya ve Cayman katıldı

Etiyopya Havayolları da pazar günkü kazanın ardından envanterindeki 4 Boeing 737 Max 8 tipi uçağın seferlerini durdurduğunu açıkladı. Öte yandan, Cayman Adalarına ait havayolu şirketi Cayman Havayolları da 2 yeni Boeing 737 Max 8 yolcu uçağının seferlerini durdurduğunu duyurdu.

(Yeni Şafak)