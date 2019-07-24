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Faiz geliri için bayramı fırsata çevirdiler! Bu tuzağa düşmeyin

Dini bayramları fırsat kollayarak "avantaj" adı altında sundukları faizle nakit desteği veren bankalar, kurdukları bu tuzaklarla vatandaşları tek bir imza ile iki kat geri ödemeye mahkum ediyor.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:15
Faiz geliri için bayramı fırsata çevirdiler! Bu tuzağa düşmeyin

 Akit  Ekonomi 

Dini bayramları fırsat olarak gören bankalar, tüketicilerin üzerindeki faiz yüküne yenilerini eklemek için kampanya üzerine kampanya düzenliyor. Tatil başta olmak üzere her ihtiyaca karşılık faizle nakit desteği veren bankaların ağına düşenler ise en az bir yıl ödeme yapmak zorunda kalıyor. Vatandaşların çektiği kredinin faturası tek bir imza ile ikiye katlanıyor.

Cezbeden kelime: Avantaj

Avantaj” kelimesi ile vatandaşa çeşitli alternatifler sunduğu izlenimi veren bankalar, her hâlükârda faizden vazgeçmediği gibi sunduğu her ‘avantaj’ın arkasında daha çok faiz elde etme hesabı yatıyor. Kredi kullananlara sunulan ‘düşük ödeme miktarı’, ‘daha uzun vade’, veya ‘ekstradan puan/para kazanma şansı’ gibi adlar altında sunulan ‘avantaj’lar vatandaşları daha çok harcama yapmaya ve harcama tutarlarını geri öderken de daha fazla faiz ödeme tuzağına çekiyor.

Erteleme aldatmacası

Bankaların kullandığı bir diğer argüman ise ‘erteleme’ kampanyası. Bu tür kampanyalarda üç veya altı aylık ertelemeli taksitlendirmeler de yapılıyor. Ertelenen taksitler vatandaş için bir avantaj olarak sunulurken, bankalar, ertelenen her ay için faiz uygulamaktan geri durmuyor. Bu noktada da aradaki fark yine vatandaşın cebinden çıkıyor. Bayram veya tatil ihtiyacı için kredi kullanan vatandaş, bir sonraki bayram veya tatil dönemine kadar önceki borcunu ödemeye devam ediyor.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:15
  1. Dini bayramlar
  2. bankalar
  3. faizle nakit desteği
  4. Kredi
  5. faiz
  6. Bayram veya tatil ihtiyacı

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