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Medya Bu TRT'ye yakışmadı! Masumlar Apartmanı fragmanında Metin Altıok şiiri
Medya

Bu TRT'ye yakışmadı! Masumlar Apartmanı fragmanında Metin Altıok şiiri

14 Eylül Salı günü yeni sezonunun ilk bölümü yayınlanacak olan Masumlar Apartmanı'nın fragmanında, sol çizgiden bir edebiyatçı olarak tanınan Metin Altıok'un şiirine yer verildi. Duruma sevinen iktidar düşmanı medyaya da bir TRT dizisinin haberini yayınlamak nasip oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 23:41:00 -

 Yeniakit.com.tr 

TRT 1'de ikinci sezon için hazırlıkları yapılan Masumlar Apatmanı'nın ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. İlgi ile izlenen dizinin tanıtım videosu da paylaşım rekorları kırdı.

Metin Altıok şiiri!

Fragmanda şaşırtan ise sol çizginin edebiyatçılarından Metin Altıok'un "Kanadı kırık bir akşam" şiirinin yer alması oldu. Kamuoyu, dizi fragmanında Altıok'a ait şiirin yayınlanmasını "Bu TRT'ye yakışmadı" diyerek yorumladı.

İktidar düşmanı medyada TRT haberi

İkinci sezonunun ilk bölümü 14 Eylül Salı günü saat 20:00'da yayınlanacak Masumlar Apartmanı dizisinin haberi, Metin Altıok şiirine sevinen iktidar düşmanı medyada da yer buldu. Bir TRT haberinin CHP yandaşlarının haber platformlarında yer bulması, yapılan yanlışlığı da gözler önüne serdi.

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