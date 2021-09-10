Bu TRT'ye yakışmadı! Masumlar Apartmanı fragmanında Metin Altıok şiiri

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TRT 1'de ikinci sezon için hazırlıkları yapılan Masumlar Apatmanı'nın ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. İlgi ile izlenen dizinin tanıtım videosu da paylaşım rekorları kırdı.

Metin Altıok şiiri!

Fragmanda şaşırtan ise sol çizginin edebiyatçılarından Metin Altıok'un "Kanadı kırık bir akşam" şiirinin yer alması oldu. Kamuoyu, dizi fragmanında Altıok'a ait şiirin yayınlanmasını "Bu TRT'ye yakışmadı" diyerek yorumladı.

İktidar düşmanı medyada TRT haberi

İkinci sezonunun ilk bölümü 14 Eylül Salı günü saat 20:00'da yayınlanacak Masumlar Apartmanı dizisinin haberi, Metin Altıok şiirine sevinen iktidar düşmanı medyada da yer buldu. Bir TRT haberinin CHP yandaşlarının haber platformlarında yer bulması, yapılan yanlışlığı da gözler önüne serdi.